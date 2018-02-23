Kreşte minik çocuklara şiddet kamerada! Tekmelerken eğlenmişler

Samsun’da özel bir kreşte minik çocukların terlik ve tekmelerle öğretmenleri tarafından dövüldüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bir taraftan göbek atan, bir taraftan da hiçbir şeyden habersiz dans eden masum çocukları tekmelerle yerlerde süründüren öğretmenlerin 'eğlendiği' anlar kan dondurdu

23 Şubat 2018, Cuma 11:37
Kreşte minik çocuklara şiddet kamerada! Tekmelerken eğlenmişler
Samsun'un Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi’ndeki özel bir kreşte öğrenim gören yaklaşık 35 minik öğrenciden bazıları, kreşte görevli öğretmenler tarafından terlik ve tekmeli şiddete maruz kaldı.

Bir çocuğun ailesin "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesinin ardından, ailenin polise bildirdiği ihbar üzerine kreşle ilgili soruşturma açıldı. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, kreşe ait güvenlik kameraları inceleme altına alındı.


 

YAŞLARI 4 İLA 6 ARASINDA DEĞİŞİYOR


Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kan donduran görüntüler buldu. Görüntülerde görevlilerin, yaşları 4 ila 6 arasında olan küçük çocuklara şiddet uyguladığını tespit eden ekipler, M.K.K, S.Ö., G.Ş. ve S.K. isimli öğretmenleri gözaltına aldı. Şiddetin uygulandığı kreş ise belediye yetkilileri tarafından evrak eksikliği tespit edilerek süresiz olarak kapatıldı.



 

İKİSİ TUTUKLANDI, İKİSİ SERBEST BIRAKILDI


Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmenlerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 öğretmen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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