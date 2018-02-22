Kreşte öğrencilere şiddet iddiasına 2 öğretmen tutuklandı

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki özel bir kreşte, öğrencilere şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 öğretmenden 2'si, tutuklandı.

Kreşte öğrencilere şiddet iddiasına 2 öğretmen tutuklandı
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Sungurlu Mahallesi'ndeki özel bir kreşte eğitim gören 35 çocuğa görevli öğretmenler tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine çalışma başlatıldı. Kreşin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çocuklara terlikle ve elle vurdukları iddiasıyla öğretmenler G.Ş., S.Ö., S.K. ve M.K.K.’yı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden G.Ş. ve S.Ö. tutuklandı, S.K. ve M.K.K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan incelemede evrak eksikliği tespit edilen kreş, belediye tarafından süresiz olarak kapatıldı.

DHA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Feribotta patlama oldu, yolcular denize savruldu

Feribotta patlama oldu, yolcular denize savruldu
Antalya'da kira almaya giden yaşlı adama çıplak kadınla şantaj

Antalya'da kira almaya giden yaşlı adama çıplak kadınla şantaj
Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı

Esra Erol'un programında şok! Babası öz dayısı çıktı
Kasketi çıkarınca, şantajcılar gözaltına alındı

Kasketi çıkarınca, şantajcılar gözaltına alındı
Kalp krizi geçiren polis, emekli olduğu gün hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis, emekli olduğu gün hayatını kaybetti
Esenler'de bir işçi göçük altında kaldı

Esenler'de bir işçi göçük altında kaldı
Trabzon'da şarbon tehlikesi nedeniyle bir mahalle daha karantinaya alındı

Trabzon'da şarbon tehlikesi nedeniyle bir mahalle daha karantinaya alındı
Oteldeki stajda başladı, üniversitede kabusa döndü

Oteldeki stajda başladı, üniversitede kabusa döndü
Hırsızı suçüstü yakaladı, polise teslim etti

Hırsızı suçüstü yakaladı, polise teslim etti
'Aracımda bomba var' dedi, polisi alarma geçirdi!

'Aracımda bomba var' dedi, polisi alarma geçirdi!
İstanbul'da bir evin kömürlüğünde el bombası bulundu

İstanbul'da bir evin kömürlüğünde el bombası bulundu