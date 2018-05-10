'Kripto İmparatorluğu' kurmaya hazırlanıyor

Nazlı Erdol

'da eskiden trader olarak görev yapmış olan, küresel bir "kripto imparatorluğu" kurmaya hazırlanıyor.Uzmanpara'nın haberine göre; bitFlyer Inc.'i'nın en büyük Bitcoin Borsasına çeviren Kano, küresel genişleme girişiminde, hem Goldman'dan hem de diğer büyük kuruluşlardan trader ve bankacı isimleri topluyor.Kano'nun ekibinde Barclays'in tahvil biriminin eski yöneticisi ve Credit Suisse'in eski üst düzey özel bankacısı yer alıyor. Ekip, geçtiğimiz altı ay boyunca iki katına çıkarak 150'nin üzerinde kişiye ulaştı ve yıl sona ermeden 300'ün üzerinde kişi barındırmaya hazırlanıyor.Eski türev ve dönüştürülebilir tahvil traderı Kano, verdiği bir röportajda, "Hedefim dünyada 1 numara olmak" dedi ve "Bu noktaya ulaşmak için, ekibimdeki kişi sayısını artırmam gerek ve en iyi beceriye sahip isimler, küresel bankalardan geliyor" diye konuştu.