Kripto para arzlarında rekor seviyede kaynak toplandı

Kripto paralarda bu yıl yaşanan satış dalgası, yatırımcıların halka arz iştahını azaltmadı. Kripto paralarda ilk halka arzlarda 2018'in ilk yarısında 12 milyar dolar ile rekor seviyede kaynak toplandı.

Autonomous Research LLP'ye göre 2017 yılının tamamında halka arzlarda toplanan kaynak 7 milyar dolar seviyesindeydi. 2016 yılına göre ise 50 katı aştı.

Bitcoin'un Aralık zirvesine göre yüzde 70'in üzerinde değer kaybetmesine ve birçok küçük dijital paranın neredeyse değerinin tamamını yitirmesine karşın yatırımcı talebi azalmadı.

Yatırımcı ilgisinin çoğunluk kısmı iki büyük halka arzda yoğunlaştı: Açık kaynaklı projeler için bir platform olan EOS ve mesaj uygulaması Telegram Autonomous'un fintech strateji birimi küresel direktörü Lex Sokolin, “Boğaların 2017 yılında görülen şaşkınlık verici getirilerin tekrarını ummasına karşın halka arzlarla fonlanan blockchain bağlantılı projelerin birçoğu başarısız olabilir.” dedi.

Sokolin, “Bu riskli bir sektör. Erken döneminde olan bir teknoloji ve birçoğu başarısız olacak.” diye devam etti.



