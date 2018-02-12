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Kripto para madenciliği nükleer tesise de sıçradı

Rus mühendisler, gizli bir nükleer tesiste süper bilgisayarlarla Bitcoin madenciliği yapmaya kalkışınca tutuklanarak ceza evine yollandı

Kripto para madenciliği nükleer tesise de sıçradı
Rusya'nın ilk atom bombasını yaptığı, gizlilik nedeniyle çoğu kez haritalarda bile yer almayan Sorov şehrindeki nükleer tesiste çalışan bir grup mühendis, bu tesisteki süper bilgisayarları kullanarak Bitcoin madenciliği yapmak istedi.

Normal şartlar altında yüksek kapasiteli bilgisayar kurma ve yüksek elektrik maliyetleri nedeniyle oldukça masraflı bir iş olan Bitcoin madenciliğini, bu iki gider kaleminden kurtulmak amacıyla nükleer tesisisin 1 petaflop gücündeki bilgisayarlarında gerçekleştirmek isteyen bir grup mühendis, olayın güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi neticesinde yakayı ele verdi.

Tesisin güvenliği nedeniyle herhangi bir internet bağlantısı bulunmayan süper bilgisayarlarda madencilik yapabilmek için, bu bilgisayarları çevrimiçi hale getirmeye çalışan mühendisler, bu hareketleriyle güvenlik güçlerinin dikkatini çekerek daha madenciliğe başlamadan yolun sonuna gelmiş oldu.

Yerel haber ajansı Interfax'ın aktardığı bilgiye göre, tutuklanan mühendisler hakkında kamu güvenliğini tehlikeye atmak, kamuya ait cihazların özel iş ve işlemler için kullanmak gibi suçlardan dava açılacak. Mühendislerin kaç kişi oldukları ise şimdilik bilinmiyor


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