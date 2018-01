Kripto para piyasasında büyük manipülasyon: Pump and dump (Şişir ve boşalt)

TERK ETMEDE GECİKENLER KAYBEDİYOR

'MANİPÜLASYON HER YERDE'



SONU OLMAYAN BİR DÖNGÜ



PİYASA HACMİ 700 MİLYAR DOLAR

'TELEGRAM' UYGULAMASI ÜZERİNDEN YAPIYORLAR

Yusuf Cevahir

Kripto para piyasasındaki manipülasyon sistemi şöyle çalışıyor:Çeşitli iletişim uygulamalarında, "kolektif kazanç amacıyla" binlerce kullanıcıdan oluşan "pump and dump grupları" kuruluyor.Bu grupların "üst düzey üyeleri", seçilen kripto para birimlerine günlerce önceden yatırım yapıyor. Daha sonra, gruba "hep birlikte alım" yani 'pump' (şişirme) için belirli bir zaman veriliyor ve geri sayım başlıyor.Önceden belirlenen anda hep birlikte yapılan alım ile fiyat son derece hızlı yükseliyor ve bu kez satışa yani 'dump' (boşaltma) aşamasına geçiliyor.Şişirme işlemi yapılan para birimlerini önceden satın alanlar yükselişin az ya da çok olmasına bakılmaksızın kar ederken, terk etme işleminde gecikenler için para kaybı ihtimali ile karşı karşıya kalıyorlar.Business Insider´a konuşan, daha önce "pump and dump" işlemleri yapmış olan Belçikalı Nico, kripto para piyasasında manipülasyonun her yerde olduğunu söyleyerek, "Önce bir platform seçerek, yaptığımız yüklemeye hızlı karşılık alabilmek için aynı platformda buluşuyoruz. Daha sonra aynı anda aynı birime yatırım yaparak fiyatları yükseltiyor ve birkaç dakika içerisinde tekrar satıyoruz" dedi."Pump and dump" sisteminin çalışma ilkesini;- kalabalık yatırım,- yatırımın hızlıca duyurulması,- alımların dışarıdan da desteklenmesi,- hızlı satış,olarak özetleyen Nico, alım satım işlemlerinin kimseyi gerçek anlamda etkileyemeyecek kadar hızlı gerçekleştiğini ve eğer bir kimse işlemler sırasında para kaybediyorsa, bu durumun kişinin yanlış yatırım yaptığını gösterdiğini söyledi.Satış işlemini zamanında gerçekleştiremeyen yatırımcılara ise yatırım yaptıkları birimi ellerinde tutmalarını tavsiye eden Nico, "Elbette elde kalan kripto para birimi de yükselecektir, ya aynı grup bir kez daha ya da başka bir grup kısa bir süre içinde tekrar pompalama işlemi yapacaktır; bu, sonu olmayan bir döngü" diye ekledi.Nico ayrıca, bugüne kadar dahil olduğu grupların en fazla 5 milyon dolarlık kar sağladıklarını ve bunun 700 milyar dolar dolayında seyreden piyasa hacmi içinde önemsiz bir değer olduğunu söyledi.Virüs koruma yazılımı McAfee´nin kurucusu olan John McAfee´nin bir süre önce, pek çok kripto para biriminin detaylı raporunu okuduğunu ve her gün yükselişe geçeceğini düşündüğü bir kripto para birimini paylaşacağını duyurması ile, McAfee´nin de önceden yatırım yaptığı birimleri duyurarak kar etmeyi amaçladığı iddiaları sosyal paylaşım sitelerinde konuşuluyor.Genellikle mesajlaşma uygulaması olan Telegram´ı kullanan pump and dump grupları, oluşturulan çeşitli gruplarda seçtikleri kripto para biriminin güncel fiyatını ve şişirme ile hedeflenen final fiyatı vererek katılımcı sayısını yükseltmeye çalışıyorlar.