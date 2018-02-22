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Kriptolu telefonların dinlemesi davasında karar çıktı

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da arasında bulunduğu telefonların usulsüz dinlenildiğinin tespiti üzerine TİB ve TÜBİTAK’ta görev yapan 28 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamı Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 24 sanığa farklı miktarlarda hapis cezası verdi

Kriptolu telefonların dinlemesi davasında karar çıktı
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya aralarında 15 Temmuz darbe girişimi şurasında Akıncı Üssü'nde yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada yargılanan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de bulunduğu sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.

'HERHANGİ BİR TALEBİM YOKTUR'


Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını önü sererek beraat talebinde bulundu. Son sözü sorulan sanık Biniş ise "Sizden herhangi bir talebim ve ekleyeceğim bir husus yoktur" dedi.

24 SANIĞA HAPİS CEZASI


Mahkeme heyeti, duruşmaya verilen yaklaşık 1 saatlik aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, aralarında Biniş'in de bulunduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ile 63 yıl 9 ay arasında değişen çeşitli miktarlarda hapis cezası verdi. Heyet, 4 sanığın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatini kararlaştırdı. Mahkemenin Biniş'e verdiği ceza miktarı 10 yıl 6 ay hapis.


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