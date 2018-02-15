Kristen Stewart ile Robert Pattinson'ın 5 yıl sonra bir arada olduğu iddia edildi

Makaron'un haberine göre, Robert Pattinson
ile Kristen Stewart'
ı birlikte gördüğünü iddia eden bir kişi, Twitter
'dan "Los Angeles
'ta bir barda Edward ve Bella tam önümdelerdi" mesajını yayınladı.
Kristen Stewart
, önceki gece katıldığı 'Saturday Night Live’ adlı programda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
‘Alacakaranlık
’ filmindeki rol arkadaşı Robert Pattinson
ile yaşadığı aşkla yıllarca adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu ilişkinin ardından Alicia Cargile, şarkıcı St. Vincent ve model Stella Maxwell ile birlikte olmuştu.
Daha önce Robert Pattinson
’la ilişkisine dair Twitter üzerinden yorum yapan Donald Trump
’ın mesajlarını hatırlatan oyuncu, Trump'a şöyle seslenmişti:
"Donald, eğer beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü Saturday Night Show’u sunuyorum ve ben çok eşcinselim ahbap."
Can Hakman