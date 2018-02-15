Kristen Stewart ile Robert Pattinson'ın 5 yıl sonra bir arada olduğu iddia edildi

Can Hakman

Makaron'un haberine göre,ileı birlikte gördüğünü iddia eden bir kişi,'dan "'ta bir barda Edward ve Bella tam önümdelerdi" mesajını yayınladı., önceki gece katıldığı 'Saturday Night Live’ adlı programda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.’ filmindeki rol arkadaşıile yaşadığı aşkla yıllarca adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu ilişkinin ardından Alicia Cargile, şarkıcı St. Vincent ve model Stella Maxwell ile birlikte olmuştu.Daha önce’la ilişkisine dair Twitter üzerinden yorum yapan’ın mesajlarını hatırlatan oyuncu, Trump'a şöyle seslenmişti:"Donald, eğer beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü Saturday Night Show’u sunuyorum ve ben çok eşcinselim ahbap."