Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Kristen Stewart ile Robert Pattinson'ın 5 yıl sonra bir arada olduğu iddia edildi

'Twilight' (Alacakaranlık) serisiyle yıldızları parlayan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan Kristen Stewart ile Robert Pattinson, 2013 yılında kötü bir şekilde ayrılmıştı. İkilinin 5 yıl aradan sonra tekrar bir araya geldiği ileri sürüldü

Kristen Stewart ile Robert Pattinson'ın 5 yıl sonra bir arada olduğu iddia edildi
Makaron'un haberine göre, Robert Pattinson ile Kristen Stewart'ı birlikte gördüğünü iddia eden bir kişi, Twitter'dan "Los Angeles'ta bir barda Edward ve Bella tam önümdelerdi" mesajını yayınladı. 

Kristen Stewart, önceki gece katıldığı 'Saturday Night Live’ adlı programda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Alacakaranlık’ filmindeki rol arkadaşı Robert Pattinson ile yaşadığı aşkla yıllarca adından söz ettiren başarılı oyuncu, bu ilişkinin ardından Alicia Cargile, şarkıcı St. Vincent ve model Stella Maxwell ile birlikte olmuştu.

Daha önce Robert Pattinson’la ilişkisine dair Twitter üzerinden yorum yapan Donald Trump’ın mesajlarını hatırlatan oyuncu, Trump'a şöyle seslenmişti:

"Donald, eğer beni o zaman sevmediysen şimdi hiç sevmeyeceksin, çünkü Saturday Night Show’u sunuyorum ve ben çok eşcinselim ahbap."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son dakika! Kadir İnanır'ın doktoru sağlık durumu hakkında konuştu!

Son dakika! Kadir İnanır'ın doktoru sağlık durumu hakkında konuştu!
Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan dudak dudağa poz

Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu'dan dudak dudağa poz
Nikola Tesla rolü Ethan Hawke'ın!

Nikola Tesla rolü Ethan Hawke'ın!
Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak (Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni ne zaman?)

Nuray Hafiftaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak (Nuray Hafiftaş'ın cenaze töreni ne zaman?)
Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...

Nuray Hafiftaş'ın vasiyeti...
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliği bitiyor mu?
Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi 14 Şubat’ta üç kutlama birden yaptı
RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

RTÜK'ten Çukur’a Sevgililer Günü’nde 'öpüşme' cezası

Serenay Sarıkaya sinirlendi

Serenay Sarıkaya sinirlendi
Avrupa’nın ‘nü’ Türk kızları

Avrupa’nın ‘nü’ Türk kızları
Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu

Can Bonomo ve Öykü Karayel nişanlandı, düğün tarihi belli oldu