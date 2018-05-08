Kritik maç öncesi sıra gecesi

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Erdinç Şahin

, yöneticilerdenda katıldığı moral gecesinde kırmızı-siyahlı takım oldukça neşeli anlar yaşadı. Düzenlenen sıra gecesinde futbolcular çalan müzikler eşliğinde bol bol oyunlar oynayıp, halay çektiler.Gecede konuşan, “Futbolcularımıza ve teknik heyetimize olan güvenimiz tamdır. Ben bu ekiple beraber şampiyon olacağımıza inanıyorum, arkadaşlarımız bana şampiyonluk sözü verdi. Ben de takımımızdan aldığım enerjiyle şampiyonluk sözü veriyorum. Gaziantep şehrinden ve taraftarlarımızdan da Cuma günü Kalyon Stadı'nı doldurup bu takıma destek olmalarını istiyorum” diye konuştu.