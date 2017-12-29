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Kritik S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Rusya'dan 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 sistemi tedarik edileceğini, basında çıkan haber ve yorumların gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirterek mutabık kalınan gizlilik prensipleri uyarınca paylaşılmayacağını açıkladı

Kritik S-400 açıklaması
SSM, Rusya'dan S-400 sistemiyle tedarikine ilişkin açıklama yaptı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi ihtiyacına yönelik olarak başlatılan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya ile yapılan görüşmelerin neticelendirildiği belirtilen açıklamada, proje ile 1 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 2 adet S-400 sistemi (bataryası) tedarik edileceği ifade edildi.
Açıklamada, aynı anda hem hava araçlarına hem de balistik füzelere karşı etkin olan S-400 sisteminin kontrolünün tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerinde olacağı ve S-400 sisteminin herhangi bir dış unsura bağlantısı olmadan bağımsız bir şekilde görev yapabileceği vurgulandı. Açıklamada, sistemin kullanımı, yönetimi, dost düşman tanıma sistemlerinin milli imkanlarla gerçekleştirileceği kaydedildi.

İLK TESLİMAT 2020'DE


İlk teslimatın 2020 yılının ilk çeyreğinde yapılması planlanan projeyle ilgili teknoloji kazanımına yönelik iş birliği ve ortak geliştirme taahhüdünün sözleşmede yer aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşmesi imzalanmış, avans ödemesi yapılarak takvimi daha önceden başlamış olan projenin, Rusya tarafından sağlanacak kredi ile karşılanacak bölümüne ilişkin kredi anlaşması da imzalanmıştır.
 

GİZLİLİK PRENSİPLERİ


Bununla birlikte, uzun menzilli hava savunma ihtiyacının milli imkanlarla karşılanmasına yönelik çalışmalar, ülke menfaatlerimiz doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Bu modeli destekleyecek muhtelif çalışmalar, ilgilenen diğer ülke ve firmalarla da sürdürülmektedir.

Açıklamalar dışında basında çıkan haber ve yorumlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Sisteme ilişkin teknik hususlar ve ödeme detayları her savunma projesinde olduğu gibi taraflar arasında mutabık kalınan gizlilik prensipleri uyarınca paylaşılmamaktadır."
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