Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin dört çeyrek biletten biri krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından çoğu kişi krupiyenin ne olduğunu merak ediyor. Krupiye ne demek? Krupiye ne iş yapar? İşte cevabı...