Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino
’da krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk
’e çıktığı ortaya çıktı.
Bu haberlerin ardından krupiyenin anlamını bilmeyenler Öztürk'ün Casino'da tam olarak ne iş yaptığını merak etti.
Krupiye
KRUPİYE ANLAMI
kısaca kumar masası yöneticisi demek.
Krupiye
KRUPİYE NE İŞ YAPAR?
bir kumarhanede kâğıt dağıtmak, rulet döndürmek, kazanan numaraları yüksek sesle bildirmek, yitirenlerin fişlerini toplayıp kazananlara vermek vb. gibi görevleri olan, oyunu yöneten kimse.
KRUPİYER NE DEMEK?
Krupiyer ise aynı işi yapan kadınlara denir.
Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Gizem Yetil