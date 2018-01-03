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Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin dört çeyrek biletten biri krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından çoğu kişi krupiyenin ne olduğunu merak ediyor. Krupiye ne demek? Krupiye ne iş yapar? İşte cevabı...

03 Ocak 2018, Çarşamba 22:20
Krupiye ne demek? İşte krupiyenin yaptığı iş
Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı ortaya çıktı.  

Bu haberlerin ardından krupiyenin anlamını bilmeyenler Öztürk'ün Casino'da tam olarak ne iş yaptığını merak etti.


KRUPİYE ANLAMI


Krupiye kısaca kumar masası yöneticisi demek.


KRUPİYE NE İŞ YAPAR?


Krupiye bir kumarhanede kâğıt dağıtmak, rulet döndürmek, kazanan numaraları yüksek sesle bildirmek, yitirenlerin fişlerini toplayıp kazananlara vermek vb. gibi görevleri olan, oyunu yöneten kimse.
 

KRUPİYER NE DEMEK? 

Krupiyer ise aynı işi yapan kadınlara denir. 




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