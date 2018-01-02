KTÜ'ye 5'i profesör 25 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre Fen ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine 2'şer, mühendislik fakültesine ise 1 profesör alınacak.
Mühendislik ile diş hekimliği fakültelerinde ise birer doçent görevlendirilecek.
12 OCAK'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK
Tıp fakültesine 8, diş hekimliği fakültesine 4, ilahiyat ile Of Teknoloji fakültelerine 2'şer, orman ve mühendislik fakültelerine de birer yardımcı doçent alınacak.
Kadrolara başvurular 12 Ocak'a kadar yapılabilecek.
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Senim Tanay