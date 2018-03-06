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Kuaför trendleri evinizde

Revlon’dan yeni Holochrome Oje Koleksiyonu sezonun holografik trendini tırnaklarınızla buluşturuyor. Üstelik profesyonel bakımı evinize taşıyor

Kuaför trendleri evinizde
Revlon’un kuaför salonlarından ilham alan yeni oje serisi Revlon Holochrome Oje Koleksiyonu ile son yılların trendleri içinde öne çıkan holografik efektleri tırnaklarınıza uygulamak artık çok kolay.

4 holografik (parlak) renkten oluşan koleksiyon ışığı kırarak tırnaklarınıza 3 boyutlu bir efekt verir. İnce işlenmiş mikro folyo pigmentleriyle formüle edilmiş Revlon Holochrome Oje Koleksiyonu sadece Watsons mağazalarında satılıyor.

Revlon Holochrome Oje Koleksiyonu Satış Fiyatı17,90 TL



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