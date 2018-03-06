Kuaför trendleri evinizde

Revlon’un kuaför salonlarından ilham alan yeni oje serisi Revlon Holochrome Oje Koleksiyonu
ile son yılların trendleri içinde öne çıkan holografik efektleri tırnaklarınıza uygulamak artık çok kolay.
4 holografik (parlak) renkten oluşan koleksiyon ışığı kırarak tırnaklarınıza 3 boyutlu bir efekt verir. İnce işlenmiş mikro folyo pigmentleriyle formüle edilmiş Revlon Holochrome Oje Koleksiyonu
sadece Watsons mağazalarında satılıyor.
Revlon Holochrome Oje Koleksiyonu Satış Fiyatı
: 17,90 TL
Elif Bayram