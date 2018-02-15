Küba'da görevli ABD Büyükelçiliği çalışanlarına sonik saldırı yapıldı mı?



KİMYASAL YA DA VİRÜSE MARUZ KALMAYLA OLMA İHTİMALİ DÜŞÜK

SONİK SALDIRI NEDİR? SONİK SALDIRININ ETKİLERİ NELERDİR?



'SİNEK VIZILTISINA BENZİYOR'

Yusuf Cevahir

Raporda, Pennsylvania Üniversitesi'nden uzmanların, 24 büyükelçilik personelinden 21’i üzerinde yaptığı testler, işitme, görme ve dengeyle ilgili semptomların, beyinsel işlev bozukluklarında izlenenlerle benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.Uzmanlar, hastaların "kayda değer mahiyete sahip, devam eden engellilik yaşadığı" sonucuna vardı. Ekibin kaleme aldığı, Amerikan Tıp Birliği dergisinde yayımlanan sağlık raporunda işitme, görme ve dengeyle ilgili semptomlara yol açan şeyin bilinmediği dile getirildi.Raporda ayrıca semptomların, kimyasallara veya virüslere maruz kalınmasıyla ortaya çıkma ihtimalinin düşük olduğuna dikkat çekildi. ABD’nin Havana’daki büyükelçiliğinde 2016 yılından bu yana diplomatların ve aile fertlerinin aralarında bulunduğu 24 kişide, bir tür sonik saldırıdan kaynaklandığı tahmin edilen işitme kaybı ile görsel ve bilişsel bazı rahatsızlıklar görüldüğü öne sürülmüştü. ABD, olayın ardından ülkedeki personel sayısını azaltma kararı almıştı. Küba, sonik saldırı iddialarını reddetmişti.Konuyla ilgili daha önce ortaya atılan iddiaya göre; sonik saldırı sırasında kullanılan cihazların sadece Küba'ya ait olan binalardan konuşlandırıldığı öne sürülüyor. Başkent Havana'da resmi olarak konuşlandığı öne sürülen iki tip sonik saldırı cihazından bahsediliyor.İddia şöyle: Saldırıda kullanılmış olabileceği belirtilmiş ilk tip cihazlar, insan duyularının hiç bir şekilde algılayamayacağı kadar sessiz çalışan bir cihaz. Mikrodalga frekansları kullanan cihaz, insan beynine sürekli olarak ısınmasını sağlayan belirli frekanslarda mikrodalga yayıyor ve iç kulakta çok büyük hasarlar bırakabiliyor.İkinci tip cihaz ise ses ötesi dalgalar kullanarak insanın kulağının algılayabileceği frekanstan çok daha düşük frekanslı ses dalgalarını kişiye yönlendirerek çalışıyor. Bu cihazın insanlara etkisi ise duruma göre yorgunluk, ilgisizlik, işitme kaybı, algı karışıklığı, yönelim bozukluğu ve bulantı olabiliyor.Olaya ilişkin diğer iddialara göre ise bazı saldırıların gayet duyulabilir, yüksek sesli bir sinek vızıltısına benzer bir sesle yapıldığı öne sürülüyor. Saldırıların gece diplomatlar uyurken yapıldığı da iddia edilirken, olayın hala büyük bir bölümü gizemini koruyor.