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Küba uçağından sağ kurtulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybettti

Küba'nın başkenti Havana'da meydana gelen uçak kazasından kurtulan 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e çıktı

22 Mayıs 2018, Salı 10:34
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Küba devlet medyası, başkent Havana'da geçtiğimiz Cuma meydana gelen uçak kazasından kurtulan 23 yaşındaki Gretell Landrove Font'un hayatını kaybettiğini ve ölü sayısının 111'e yükseldiğini bildirdi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 19 yaşındaki Mailen Diaz ve 39 yaşındaki Emiley Sanchez'in durumları ciddiyetini koruyor. 

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı, geçtiğimiz Cuma günü havalimanından kalktıktan kısa süre sonra düşmüş, 113 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğu bildirilmişti. 

İHA

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