Geliştirdikleri aşı tedavileri sayesinde dünya çapında kabul gören ve sağlık alanında adından sıkça söz ettiren Kübalı onkologlar, Haziran ayında İstanbul’da olacaklar. Küba sağlık turizminin güvenilir şirketlerinden QBA Medi Tours’un davetlisi olan Kübalı onkologlar Eskatherine Urgelles Blanco ve Anabely Estevez García, Küba’da bugüne kadar en çok kanser aşısı uygulayan hekimler olarak kabul ediliyorlar.

Haziran ayının ilk haftasında ilk kez Türkiye’ye gelecek olan onkologlar, basın mensupları ile özel bir etkinlikte buluşarak aşı ile ilgili güncel bilgileri, Küba’da sağlık alanında gerçekleşen son gelişmeleri ve Küba’da sunulan tedavi hizmetlerinin detaylarını paylaşacaklar.

KÜBALI ONKOLOGLAR HASTALARI DEĞERLENDİRECEK

Haziran ayının ilk haftasında ilk kez Türkiye’ye gelecek olan Kübalı onkologlar, 8 ve 9 Haziran tarihlerinde hastalar ile birebir görüşerek, hastaların Küba’da gerçekleşen tedaviye uygunluklarını en ince ayrıntısına kadar değerlendirecekler.

Küba’ya gitmeden, hastalıklarının tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesini isteyen kişiler, gerekli raporları İngilizce’ye çevirtip kubasempozyum.qba-meditours.com adresinden yüz yüze görüşme için onkologlardan randevu alabilecekler.

MUAYENE GELİRİ KAÇUV'A

Küba ve Türkiye arasında “sağlık köprüsü” kuran QBA Medi Tours; Kübalı onkologlar Eskatherine Urgelles Blanco ve Anabely Estevez García’nın gerçekleştireceği her bir görüşme için belirledikleri 50 TL tutarındaki sembolik danışmanlık ücretinin tüm gelirini, Türkiye’de kanser ile ilgili farkındalık yaratmak için çalışan Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)’a bağışlayacak.



