Kucağında bebeğiyle uyuşturucu satarken yakalandı

KUCAĞINDA BEBEĞİ VARDI

Senim Tanay

Antalya'da polisler uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde operasyon yaptı.Baskında kucağında bebeği olduğu halde uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Ç. adlı kadın ile İ.K.O., M.A., A.Y. ve S.P. gözaltında alındı.Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve iş yerlerinde yapılan aramada 14 bin 217 adet ekstazi hap, 1 kilo kokain ile 159 gram toz ekstazi ile bir miktar sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.