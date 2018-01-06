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Kucağında bebeğiyle uyuşturucu satarken yakalandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kucağında bebeğiyle uyuşturucu sattığı belirlenen bir kadının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

06 Ocak 2018, Cumartesi 17:21
Kucağında bebeğiyle uyuşturucu satarken yakalandı
Antalya'da polisler uyuşturucu madde sattığı belirlenen şüphelilere yönelik Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde operasyon yaptı.

KUCAĞINDA BEBEĞİ VARDI

Baskında kucağında bebeği olduğu halde uyuşturucu sattığı tespit edilen S.Ç. adlı kadın ile İ.K.O., M.A., A.Y. ve S.P. gözaltında alındı.



Şüphelilerin kaldıkları adreslerde ve iş yerlerinde yapılan aramada 14 bin 217 adet ekstazi hap, 1 kilo kokain ile 159 gram toz ekstazi ile bir miktar sentetik uyuşturucu skunk ele geçirildi.

Bülent TATOĞULLARI/DHA

 


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