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Küçük çocuğu taciz eden sapık yakalandı

Antalya’da markete ekmek almaya giden 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli yakalandı

Küçük çocuğu taciz eden sapık yakalandı
Olay saat 10.10’da Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K., evden ekmek almak için çıktı. Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E., marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu.

KÜÇÜK KIZ AİLESİNE DURUMU ANLATTI


Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen Mehmet E., daha sonra küçük kızı taciz etti. Zanlı balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaşırken, ağlayarak eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu.

Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yarım saat içinde şüpheli Mehmet E.’yi aynı mahallede yakaladı. Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olay sokaktaki güvenlik kamerasına da yansıdı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI


Olayı gören ve küçük kızı tacizden kurtaran İlknur C., balkonda otururken yaşananları gördüğünü söyledi. Seslenmesiyle şahsın kaçtığını belirten İlknur C., "Bir süre sonra çocuğun ailesi geldi. Polise haber verdik ve şüpheli yakalandı. Şahsın engelli raporu olduğunu da öğrendik” diye konuştu.

(İsa Akar-Kağan Özkaya / İHA)


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