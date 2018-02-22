Küçük Elif'in 6 aylık harçlığı kedilere barınak oldu

Bütün mahalleliye örnek oldu

Nazlı Erdol

'da 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayvansever, sokak kedileri için yaptıklarıyla çevresine örnek oldu.Soğuk havada sokaktaki kedilerin üşüdüğünü düşünüp üzülen Elif, 6 ay boyunca biriktirdiği harçlıklarını babasına vererek evlerinin önündeki çocuk parkına küçük bir kedi evi yaptırmasını istedi. Babası da Elif'i kırmayıp isteğini gerçekleştirdi.Mahallesinde sokak hayvanlarına sevgisiyle tanınan küçük Elif, harçlıklarıyla her hafta sonu çeşitli yiyecekler alıp, barınak yaptırdığı kedileri besliyor ve boş zamanlarını sokak hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor.Arkadaşlarına da hayvan sevgisini aşılayan Elif'e mahalle sakinleri kedi maması alarak ve övgü dolu sözlerle destek oluyor., hayvan sevgisinin hep içinde var olduğunu, kedilere karşı ise daha farklı bir sevgi beslediğini söyledi.yaptırmak için harçlıklarıyla 200 lira biriktirdiğini anlatan Koç, "Kedileri çok seviyorum. Kış geliyor, üşüyüp hasta olabilirler. Kendim kartonlardan kedi evi yapıyordum ama olmuyordu" diye konuştu.İnsanların sokak hayvanlarına eziyet etmesine üzüldüğünü dile getiren Koç, "Bazı insanlar hayvanlara eziyet ediyor. Yapmamaları lazım, kötü bir şey. Bazen de yemeklerini koyarken yerlere atıp gidiyorlar, etrafı kirletiyorlar. Bunu da yapmamaları lazım. Ben harçlıklarımla bir şeyler alıp kedi kaplarına koyuyorum. Kediler de yiyip mutlu oluyor" ifadesini kullandı.Elif Deniz'in annesi Özlem Koç da kızının içindeki hayvan sevgisinin bütün mahalleye örnek olduğuna dikkati çekerek, "Ben de kızımdan etkilenip hayvanlara karşı daha fazla sevgi beslemeye başladım. Mahalledeki çocuklar Elif'le birlikte boş zamanlarını hayvanların yanında geçiriyor. Kızımın hayvan sevgisi o kadar yüksek ki bunu anlatamam. Onun bu sevgisi herkesi etkiliyor. Mahalledeki herkes Elif'i hayvanseverliğiyle tanıyor." diye konuştu.Baba Uğur Koç da kızının yaptıklarının gurur verici olduğunu ve örnek alınması gerektiğini kaydetti.