Küçük kızlara cinsel istismar yapılan kaz çiftliğinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul
Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, İstanbul Kayışdağı
’nda bir kaz çiftliğinde tutularak cinsel istismar
yapıldığı ihbar edilen yurttan kaçan kızlar
için operasyon düzenledi. Öte yandan çiftliğin panoramik ve tepeden görüntülerine ulaşıldı.
Polis ekipleri, boş arazide derme çatma kulübelerden ve hayvanların barındırıldığı yapılardan oluşan çiftliğe
bahçedeki 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak girdi. Kaz
ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R. gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Abuzer Sayan’a ulaşılamadı.
KAZ ÇİFTLİĞİNDE CİNSEL İSTİSMAR GÖRÜNTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.
Çiftliğin görüntülerine ulaşıldı:
KAZ ÇİFTLİĞİNDE NE OLMUŞTU
Küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı. Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD’ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3’ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı. Abuzer Sayan’ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.
ÇİFTLİĞİN SAHİBİ SABIKALI ÇIKTI
Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan’ın, geçimini kaz ve tavuk çiftliği işleterek sağladığını beyan ettiği ve kısa süre önce belediyenin işgaliye cezası kestiği anlaşıldı. 1 çocuk babası şüphelinin boşandığı öğrenildi. İncelemede şüphelinin ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı.
Sayan’ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘oto hırsızlığı’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kötü muamele’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’, ‘hakaret’.
Böylelikle Kayışdağı'ndaki kaz çiftliğinde cinsel istismara uğrayan 4 küçük kız çiftlikten kurtarıldı.
Can Hakman