Küçük kızlarını yaşlı erkeklere pazarlayan anne tutuklandı

ABD'de küçük yaştaki iki kız çocuğunu yaşlı erkeklere para karşılığında teslim edip taciz etmelerine izin veren anne, çocukların olayı aile büyüklerine anlatması üzerine tutuklandı

Küçük kızlarını yaşlı erkeklere pazarlayan anne tutuklandı
ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki anne Morgan Summerlin, 2 yaşlı adama yaşları 5 ve 4 olan iki kızına para karşılığı tacizde bulunması için izin verdiğini kabul etti.


100 DOLARA ÇOCUKLARINI PAZARLAMIŞ


Olay, kızların annelerinin kendilerini Richard Office isimli 78 yaşındaki adamın evine götürdüğü ve adamın kendilerini öptüğünü ve birine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine ortaya çıktı. Annenin kızlarını defalarca Richard'ın evine götürdüğü ve her seferinde 100 dolar aldığı belirtildi.


ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI


Annenin ayrıca kızlarını Alfredo Trejo isimli adamın evine de götürdüğünü ve para karşılığında adamın kızlarına taciz etmesine izin verdiği ortaya çıktı.

Mahkeme, Richard'a tecavüz ve çocuk yaştaki birini taciz suçundan 146 yıl hapis cezası verdi.


BÜYÜKANNE DE BİLİP KORUMAMIŞ


İki kız çocuğunu taciz eden ikinci kişi Alfredo Trejo'ya da ömür boyu ve 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, çocuklar olayı kendisine anlatmalarına rağmen kendilerini koruyamayan büyük anneye ise beş yıl hapis cezası verdi.

Annenin cezası ise 4 Haziran'da görülecek davada belli olacak.


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