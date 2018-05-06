Küçük kızlarını yaşlı erkeklere pazarlayan anne tutuklandı



100 DOLARA ÇOCUKLARINI PAZARLAMIŞ



ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALDI



BÜYÜKANNE DE BİLİP KORUMAMIŞ

Can Hakman

'nineyaletinde yaşayan 25 yaşındaki anne Morgan Summerlin, 2 yaşlı adama yaşları 5 ve 4 olan iki kızına para karşılığı tacizde bulunması için izin verdiğini kabul etti.Olay, kızların annelerinin kendilerini Richard Office isimli 78 yaşındaki adamın evine götürdüğü ve adamın kendilerini öptüğünü ve birine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine ortaya çıktı. Annenin kızlarını defalarca Richard'ın evine götürdüğü ve her seferinde 100 dolar aldığı belirtildi.Annenin ayrıca kızlarını Alfredo Trejo isimli adamın evine de götürdüğünü ve para karşılığında adamın kızlarına taciz etmesine izin verdiği ortaya çıktı.Mahkeme, Richard'a tecavüz ve çocuk yaştaki birini taciz suçundan 146 yıl hapis cezası verdi.İki kız çocuğunu taciz eden ikinci kişi Alfredo Trejo'ya da ömür boyu ve 25 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, çocuklar olayı kendisine anlatmalarına rağmen kendilerini koruyamayan büyük anneye ise beş yıl hapis cezası verdi.Annenin cezası ise 4 Haziran'da görülecek davada belli olacak.