Küçük oteller için rezervasyon başladı

GEZGİN TURİSTLER KÜÇÜK OTELLERİ TERCİH EDİYOR

KONUKLARLA BİREBİR İLETİŞİM KURULUYOR

2017 ve 2018’de yıldızı parlayan bölgeler nereler oldu?

Senim Tanay

Masmavi denizler, dantel gibi işlenmiş kıyılar, görkemli dağlar, otantik sokaklar, yemyeşil bahçeler, yüzlerce yılın izlerini taşıyan tarihi yapılar, masalsı taş evler, doğanın kucağındaki bungalovlar, konforlu odalar ve her biri evinizde hissettiren sıradışı ve özgün "küçük ve butik otellere" olan talep her geçen yıl artıyor. Geçen yıllardaki yaz aylarında özellikle hafta sonları yer bulmada sıkıntı yaşandığından bu yıl sezonda yer bulabilmek için rezervasyonlar yapılmaya başlandı.Bu yıl doluluk oranlarında yüzde 15-20 artışın yaşanacağını belirten'un kurucusu İzim Bozada şunları söyledi: "Sezonda yer bulma sıkıntısı yaşandığından bu yıl rezervasyonlar şubat ayı itibarıyla yapılmaya başlandı. Yerli turistlerin küçük otellere talebi; Ağva, Büyükada, Sapanca, Bolu Abant bölgesi, Kaş, Alaçatı, Kapadokya, Datça, Bodrum, Çıralı, Ölüdeniz, Marmaris’in koyları, Şirince, Assos, Cunda Ayvalık ve Bozcaada ağırlıklı oluyor. Yurt dışından gelenlerin talepleri ise İstanbul ve tarihi yarımada, Fethiye Ölüdeniz, Antalya bölgesi, Kapadokya, İzmir Çeşme ve Selçuk taraflarına yoğunlaşıyor."Tarihe, kültüre, gastronomiye, doğaya önem veren gezgin turistlerin küçük otelleri tercih ettiğini anlatan İzim Bozadadiye konuştu.Küçük otellerin, bölgelerinde yapılan aktiviteler hakkında konuklarına düzenli bilgiler aktardığını ifade eden İzim Bozada konuşmasını şöyle sürdürdü:“Küçük oteller genellikle aileler tarafından işletiliyor. Bu özellikleri sayesinde konuklar ile birebir ilgilenmeleri, iletişim kurmaları ve onlara yalnızca tatil değil, aynı zamanda deneyim yaşatmaları mümkün olabiliyor. Otelde misafir profilinin beklentilerini karşılamak üzere zaman zaman work shoplar, yoga ve pilates programları düzenliyorlar, yöresel yemekler sunuyorlar. Ayrıca bisiklet kiralama gibi hizmetlerle birlikte bölgedeki aktivitelerle konuklarını bütünleştiren çeşitli hizmetler organize ediyorlar."Bozcaada, Assos, Çıralı, Kaş, Kalkan ve Kapadokya.Urla, Marmaris Selimiye, Kapadokya, Eskişehir, Ayder Yaylası ve Ölüdeniz’in Faralya bölgesi.