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'Küçük Prens' kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilir diye cezaevine alınmadı

Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ndeki bir tutukluya gönderilen “Küçük Prens”, “Peter Pan”, “Tom Sawyer” gibi kitaplar "kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebileceği" gerekçesiyle cezaevine alınmadı.

'Küçük Prens' kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilir diye cezaevine alınmadı
Albert Camus ve Spinoza gibi klasikleşmiş eserlerin yazarlarının iddianamelere "terör örgütü üyesi" olarak yazılmalarının ardından benzeri yeni bir skandal da Diyarbakır'daki bir hapishanede yaşandı. 

Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mahsum Koyun’a gönderilen, “Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik”, “İktidar Seçkinleri”, “Robinson Crosue”, “Küçük Prens”, “Ali Baba ve Kırk Haramiler”, “Peter Pan”, “Tom Sawyer” ve “Kanatların Gölgesinde Şengal Dile Gelirse” adlı kitaplar, “kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” gerekçesiyle verilmedi.


"KURUMUN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREBİLİR"


Cumhuriyet'in Mezopotamya Ajansı’ndan aktardığı habere göre, kitapların verilmeme gerekçesi ise, cezaevi müdürlüğü tarafından şu sözlerle ifade edildi:

“Ekli listede bulunan yayınların yapılan incelemeler sonucu ders kitabı olmadığı, şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açıp kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ayrıca OHAL süresince terörle mücadele kapsamında kurumumuza gelen yazılarda belirtildiği üzere terör suçundan tutuklu ve hükümlülere dışarıdan gelen yayınlar aracılığıyla şifreli ve kontrolsüz haberleşme sağlayabileceği anlaşıldığından hükümlü ve tutuklulara verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.”
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