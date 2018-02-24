Küçükçekmece Adliyesi'nde film gibi firar girişimi

NUMARADAN KAVGA ETTİLER

DAHA ÖNCEKİ İSE KALEME DÜŞMÜŞTÜ

İdil Janet Demiray

İstanbul Küçükçekmece Adliyesi’nde, hırsızlık suçlularının konulduğu nezarethaneden 1.5 yıl arayla ikinci kez firar girişimi yaşandı. Kavga mizanseni yaratan suçlulardan altısı, nezarethanenin tavanını kaplayan kontrplağın üzerine çıktı.Tavanda dolaşan 6 kişiden biri mahkeme kapısının önüne, ikincisi kadınlar tuvaletine, üçüncüsü de bir hakimin odasına düştü. Düşen kişi, camı kırarak adliyeden kaçsa da ertesi gün yakalandı. Firar girişiminden ötürü jandarmalar hakkında soruşturma açıldı.İddiaya göre Sefaköy’deki Küçükçekmece Adliyesi’ne geçen 31 Ocak’ta ifade işlemi için hırsızlıktan sanık 20 tutuklu getirildi. Bu tutuklular birinci kattaki nezarethaneye kondu. Nezarethanede kavga mizanseni yaratan tutuklulardan altısı, tavanı kaplayan kontrplağı delerek, tavan ile çatı arasındaki boşluğa çıktı. Boşlukta gezen 6 tutukludan biri kadınlar tuvaletine, ikincisi 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kapısının önüne, üçüncü firari ise bir hakimin odasına düştü.Odaya düşen tutuklu camı kırarak adliyeden kaçtı, ancak bir gün sonra yakalandı. Diğer üç firar girişimcisi ise kaçamadan adliye içerisinde yakayı ele verdi.Aynı adliyede 30 Haziran 2016’da nezarethaneye konan hırsızlık çetesinin üyeleri, liderlerini omuzlarına alarak tavana yükseltmişti. Florasan lambayı kıran çete lideri, tavanı kaplayan kontrplağın üzerine çıkmıştı.Firar için tavanda yürüyen çete lideri kontrplağın çökmesiyle, içerisinde insanların olduğu mahkeme kalemine düşmüştü. Çete lideri çalışanların bağırması üzerine adliyeden çıkamadan polislerce yakalanmıştı.(İsmail Saymaz / Hürriyet)