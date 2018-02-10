Küçükçekmece'de iğrenç olay! Servis şoförü ve hostes eşinden öğrencilere cinsel taciz



MART AYINDA ŞOFÖR KIZIMI YALNIZ GETİRDİ



ERKEK ÇOCUKLARINA ‘KOCAM’ DEDİĞİNİ SÖYLEDİM



MAHKEMEDE ANLATMADI

Serap Belovacıklı

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ö.D.B., suçtan zarar gören anne Ö.B., müşteki baba R.B. sanık karı koca N.A. ve E.A. katıldı. Baba R.B. “Benim kızım yalan söylemez, bugüne kadar hiç yalan söylediğini görmedim. Ayrıca sanıkların ileri sürdüğü kızımın erkek çocuklarıyla ilgili kocamdır vs gibi sözleriyle ilgili hiçbir şey duymadım. Sadece mahkemenizdeki dava soruşturması başladığında sanıklardan duydum. Uzlaşma talebim yoktur şikayetçiyim” dedi.Anne Ö.B. ise kızını hep okul dönüşü kendisinin karşıladığını söyleyerek, “Olay günü kızımı karşıladığımda durumu bana değişik geldi. Kızımın kendi kendine mırıldandığını fark ettim ‘Ben yokken korktun mu?’ diye sorduğumda bana asansörde, ‘Servis abla yokken servis amcadan korkuyorum’ dedi. Eve girdikten sonra da 15-20 dakika konuştuk. Telefonla ses kaydı aldım. Bu konuşmaların içinde kızım ‘Korktum çünkü yalnızdım, korktum çünkü servis abla yoktu’ şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Sorduğumda ‘Hep yapıyor’ şeklinde cevap veriyordu. Bizim evimiz normalde servis dağıtımında son güzergah değil. Mart ayında bazı günler kızımı hostes olmadan ve diğer öğrenciler olmadan sadece sanık E.A. bir kez getirmişti. Ondan sonra çocuktaki psikolojik durum değişti. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi.Şüpheli servis hostesi N.A. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek “Mağdure erkek çocuklarla ilgili ‘sen benim kocamsın’ vs sözlerini duydum. Okul aile birliği başkanı R.A.’ya 2017 yılı Şubat ayında durumu ilettim. Rahatsız olduğumu bildirdim belki ondan dolayı husumet beslenmiş olabilir” dedi. Sanık E.A ise suçlamaları kabul etmediğini karşı tarafla da olay öncesinde bir husumetleri olmadığını söyledi.Sanıklar dışarı çıkarılarak uzman eşliğinde mahkemede ifadesine başvurulan Ö.D.B. Çocuk İzlem Merkezi’ndeki ifadelerinin tersini söyledi. Servis şoförü E.A.’nın sadece kolunu okşadığını söyledi özel bölgelerine dokunup dokunmadığı yönündeki sorulara olumsuz yanıt verdi. Baba R.B. ise kızına psikolojik destek aldırdığını ve bu nedenle yaşananları unutmuş olabileceğini söyledi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Hürriyet