Küçükçekmece gölünde bir kadın cesedi bulundu

Küçükçekmece gölünde 63 yaşında bir kadının cesedi bulundu. Haberi alıp göl kenarına gelen yakınları gözyaşı döktü. 

Küçükçekmece gölünde bir kadın cesedi bulundu
Parkta devriye görevi yapan güvenlik görevlileri saat 09.30 sıralarında gölde bir ceset olduğunu gördü.

Göreviler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, cesedin bulunduğu noktaya gelen Deniz Polis'i gölde bulunan cesedi kıyıya çıkardı.

HENÜZ ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR


  Yapılan incelemelerde cesedin 63 yaşındaki Nihal Kaya'ya ait  olduğu belirlendi. Haberi alan yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından  kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 


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