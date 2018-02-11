Küçükçekmece gölünde bir kadın cesedi bulundu

HENÜZ ÖLÜM SEBEBİ BİLİNMİYOR

Erdinç Şahin

Parkta devriye görevi yapan güvenlik görevlileri saat 09.30 sıralarında gölde bir ceset olduğunu gördü.Göreviler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, cesedin bulunduğu noktaya gelen Deniz Polis'i gölde bulunan cesedi kıyıya çıkardı.Yapılan incelemelerde cesedin 63 yaşındaki Nihal Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Haberi alan yakınları olay yerine gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi'na kaldırıldı.