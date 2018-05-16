Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi 222. caddede seyreden 34 TAD 98 plakalı taksi, yoldaki kavşak yakınında 19 yaşındaki Furkan Avcı'nın kullandığı 34 BEY 488 plakalı motorsiklete çarptı.

Bir şirkette kurye olarak çalıştığı öğrenilen Avcı, şiddetli çarpmanın etkisiyle motordan düşerek 50 metre kadar sürüklendi.

Olay yerine polis ekibi çevre güvenliğini alırken, sağlık ekibinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kimliği öğrenilemeyen taksi sürücüsünü gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.