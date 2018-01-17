Kudüs direnişinin sembolü Fevzi El-Cuneydi Türkiye'de

"SİZİN BU GÜZEL DURUŞUNUZU HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ"



"HAPİSHANEDEKİ EN KÜÇÜK ÇOCUK BENDİM"

"ÇOK ZALİMLER"

Kudüs direnişinin sembol ismi Fevzi el-Cuneydi serbest bırakıldı

Gizem Yetil

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanıma kararının ardından Batı Şeria’da talimatı protesto eden ve çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi El-Cuneydi, bu süreçte yaşadıklarını anlattı.Gençlerle bir araya gelen Cuneydi, "15 Temmuz gecesi sizleri hiç unutmadık, ailemle birlikte hep dua ettik. Sizler için hep sokaklardaydık, uzaktan izledik ama aslında size çok yakındık" dedi."Filistin ve Kudüs’teki kardeşlerimizin selamını getirdim" diyerek konuşmasına başlayan Cuneydi, "Belediye Başkanınız Mehmet Tevfik Göksu’ya bu davetinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Filistin halkı adına bu davaya sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok ama çok seviyoruz. Dün Sultan Abdülhamid’in gösterdiği cesareti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor. Filistin’deki kardeşlerimize sahip çıktığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Sizin bu güzel duruşunuzu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Amerika devlet başkanı bu skandal kararı aldığından beri Filistin’deki kardeşlerimiz hep sokaktalar, meydanlarda omuz omuza direniyorlar. Hepimizin onuruna sahip çıkıyorlar" dedi.Fevzi El-Cuneydi, "Ben de Amerika’nın bu skandal kararına karşı çıkmak için arkadaşlarımla birlikte meydanlara indim. İşgalci İsrail askerleri beni sorgularken 'neden taş atıyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'benim topraklarımı işgal eden askerlere atıyorum, ben ailemle birlikte vatanımda yaşıyorum hiçbir zaman vatanımdan gitmem' dedim. Askerler omzumun kırık olmasına rağmen beni tedavi ettirmediler, hastaneye götürülmeme izin vermediler. Avukatlarım geldi ve beni zorlu bir şekilde hastaneye götürdüler. İlk tedavim 15 gün sonra başladı. Hapishanedeki en küçük çocuk bendim, nasıl bir yer olduğunu bilmiyordum. Oraya benden önce giren abiler vardı, beni yanlarına aldılar 'korkma biz hapishanede değiliz asıl onlar hapishane içerisindeler. En yakın zamanda özgür vatanımıza çıkacağız ve bin kat daha güçlü olacağız' dediler' ifadelerini kullandı.İsrail askerlerinin saldırılarını anlatırken dinleyenleri hüzünlendiren Cuneydi, "Değerli kardeşlerim bilmenizi isterim ki İsrail askerleri acımasızca saldırıyor. Küçük çocuklara bile saldırıyorlar çok zalimler. Okullara giderken bile çocukları alıyorlar, bizim vatanımızı işgal ediyorlar. Sizlere iki mesajım var, evet siz bizleri seviyorsunuz ama biz sizleri daha fazla seviyoruz. Güzel zamanlarda da, kötü zamanlarda da hep sizinle birlikte olacağız. 15 Temmuz gecesinde sizleri hiç unutmadık, ailemle birlikte sizler için hep dua ettik. Sizler için hep sokaklardaydık, uzaktan izledik ama size çok yakındık aslında. İkinci mesajım ise, Filistin davası sadece bizim davamız değil, aynı zamanda sizin ve bütün Müslümanların davasıdır çünkü o topraklar kutsal topraklarımızdır" şeklinde konuştu.