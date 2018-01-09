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Kudüs kararı sonrası ertelemişti... Mike Pence Ortadoğu turuna çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, 20-23 Ocak tarihleri arasında sırasıyla Mısır, Ürdün ve İsrail’i ziyaret edeceği bildirildi

Kudüs kararı sonrası ertelemişti... Mike Pence Ortadoğu turuna çıkıyor
Beyaz Saray’dan, Pence’in Ortadoğu turuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Mike Pence 19 Ocak’ta Washington’dan ayrılacak ve 20 Ocak’ta Mısır’da olacak. Burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşecek Pence’in sonraki durağı Ürdün olacak. 21 Ocak’ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek olan Pence, 22-23 Ocak günlerini ise İsrail’de geçirecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek Pence’in, İsrail Parlamentosu Knesset’e de hitap edeceği, ayrıca Yad Vashem ile Ağlama Duvarını da ziyaret edeceği belirtildi.


KUDÜS KARARI SONRASI ERTELEMİŞTİ


Pence’in ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını" açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ertelemenin gerekçesinin "Kongre’deki vergi reform yasası oylaması" olduğunu açıklamıştı.


Trump’ın Kudüs kararına sert tepki gösteren Filistinli yetkililer ise olası bir Pence görüşmesini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.


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