Kudüs kararı sonrası ertelemişti... Mike Pence Ortadoğu turuna çıkıyor



KUDÜS KARARI SONRASI ERTELEMİŞTİ

İdil Janet Demiray

’dan, Pence’in Ortadoğu turuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.Açıklamaya göre,19 Ocak’ta Washington’dan ayrılacak ve 20 Ocak’ta Mısır’da olacak. Burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile görüşecek Pence’in sonraki durağı Ürdün olacak. 21 Ocak’ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşecek olan Pence, 22-23 Ocak günlerini ise İsrail’de geçirecek.İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve Başbakanile bir araya gelecek Pence’in, İsrail Parlamentosu Knesset’e de hitap edeceği, ayrıca Yad Vashem ile Ağlama Duvarını da ziyaret edeceği belirtildi.Pence’in ziyareti,Başkanı’ın "ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını" açıklamasından sonra geçen ay ertelenmiş, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ertelemenin gerekçesinin "Kongre’deki vergi reform yasası oylaması" olduğunu açıklamıştı.Trump’ın Kudüs kararına sert tepki gösterenyetkililer ise olası bir Pence görüşmesini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.