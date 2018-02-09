Kudüs kararına tepki için bin 150 kilometre yürüdü

Filistin bayrağıyla 17 Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan Koç’a, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar ile İnsanı Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetkilileri eşlik etti.
YÜRÜYÜŞÜ SURİYE SINIRINDA SONA ERDİ
Yürüyüşü kapsamında bin 150 kilometre yol kateden Koç, yolculuğunu Cilvegözü Sınır Kapısı’nda dualar eşliğinde bitirdi.
MAZLUMLARIN YANINDA OLMAK İÇİN
Koç, yaptığı açıklamada, mazlumların yanında olmak için yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi.
Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini anlatan Koç, yürüyüşü süresince kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Mine Bozkurt