Kudüs kararına tepki için bin 150 kilometre yürüdü

YÜRÜYÜŞÜ SURİYE SINIRINDA SONA ERDİ

MAZLUMLARIN YANINDA OLMAK İÇİN

Mine Bozkurt

Filistin bayrağıyla 17 Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan Koç’a, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar ile İnsanı Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetkilileri eşlik etti.Yürüyüşü kapsamında bin 150 kilometre yol kateden Koç, yolculuğunu Cilvegözü Sınır Kapısı’nda dualar eşliğinde bitirdi.Koç, yaptığı açıklamada, mazlumların yanında olmak için yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi.Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini anlatan Koç, yürüyüşü süresince kendisine destek verenlere teşekkür etti.