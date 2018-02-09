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Kudüs kararına tepki için bin 150 kilometre yürüdü

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasını protesto amacıyla İstanbul’dan yürüyüş başlatan Nurettin Koç, bin 150 kilometrelik yürüyüşünü Suriye sınırında sona erdirdi

Kudüs kararına tepki için bin 150 kilometre yürüdü
Filistin bayrağıyla 17 Aralık’ta İstanbul’dan yola çıkan Koç’a, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde vatandaşlar ile İnsanı Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı yetkilileri eşlik etti.

YÜRÜYÜŞÜ SURİYE SINIRINDA SONA ERDİ


Yürüyüşü kapsamında bin 150 kilometre yol kateden Koç, yolculuğunu Cilvegözü Sınır Kapısı’nda dualar eşliğinde bitirdi.

MAZLUMLARIN YANINDA OLMAK İÇİN


Koç, yaptığı açıklamada, mazlumların yanında olmak için yürüyüşü gerçekleştirdiğini söyledi.

Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceğini anlatan Koç, yürüyüşü süresince kendisine destek verenlere teşekkür etti.


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