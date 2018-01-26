Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm

Kudüs’te önce duvara "Araplara ölüm" yazdılar, ardından Filistinlilerin otomobillerini yaktılar.  Kudüs’te dün gece Filistinlilere ait bir araba yakıldı, bazı arabalara da zarar verildi
 

Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm
Dün gece Doğu Kudüs’te bir Filistinliye ait aracın ateşe verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis geldi.

DUVARLARA İBRANİCE NEFRET SLOGANLARI YAZDILAR


Polis çevrede yaptığı araştırmada yakınlardaki bir duvarda İbranice "Araplara ölüm" yazıldığını tespit etti.

Bu slogandan hareketle aşırı milliyetçi bir veya birkaç Yahudi’nin Araplara karşı duyduğu kin sebebiyle böyle bir eylem yapılmış olabileceğine dikkat çekildi.
 
Filistinlilerin işgal altındaki topraklarında bulunan İsrailli yerleşimciler tarafından yakın zamanda zeytin ağaçlarının da söküldüğü hatırlatıldı.
 


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