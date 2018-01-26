Kudüs sokaklarında korkunç slogan: Araplara ölüm

DUVARLARA İBRANİCE NEFRET SLOGANLARI YAZDILAR

Mine Bozkurt

Dün gece’te birliye ait aracın ateşe verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis geldi.Polis çevrede yaptığı araştırmada yakınlardaki bir duvarda İbranice "Araplara ölüm" yazıldığını tespit etti.Bu slogandan hareketle aşırı milliyetçi bir veya birkaç Yahudi’nin Araplara karşı duyduğu kin sebebiyle böyle bir eylem yapılmış olabileceğine dikkat çekildi.Filistinlilerin işgal altındaki topraklarında bulunan İsrailli yerleşimciler tarafından yakın zamanda zeytin ağaçlarının da söküldüğü hatırlatıldı.