Manisa'nın Kula ilçesinde Peribacaları mevkii Gediz Nehri yolu üzerinde boş bir alana bırakılan tekstil atığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Çevre kirliliğine neden olan tekstil atıklarının yandığı ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ve Kula Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Çevre sakinleri, atıkların kasten yakıldığını iddia ederek, tekstil atığını bırakanlar ile atıkları yakanların aynı kişiler olduğunu düşündüklerini söylediler.

İHA