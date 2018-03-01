Kulak çınlamasındaki büyük tehlikeye dikkat! Bunu sakın yapmayın

KULAK ÇINLAMASI BİR İŞARET

SAĞIRLIK TARİHE KARIŞTI

'KULAKLIKLA YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEMEYİN'

Senim Tanay

Toplantıda konuşan Prof. Mete Kıroğlu, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği gibi birçok örgütün 3 Mart'ta işitme engeline dikkati çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediğini söyledi.Prof.Dr. Mete Kıroğlu, işitmenin ve konuşmanın en önemli iletişim yolu olduğunu ifade ederek insanların iletişim olmadan yaşayamadıklarını ve bu iletişimi sağlayan en önemli organın kulak olduğunu söyledi.Çevresi ile konuşup anlaşamayan kişilerin zamanla depresyon ve yalnızlığa itilmekte olduğuna dikkati çeken Prof.Dr. Mete Kıroğlu bu durumun sadece yaşlılarda değil, çocuk ve gençlerde de geçerli olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:"Doğumsal veya sonradan gelişen işitme kayıplarının önemli bir kısmı önlenebilir. Örneğin yüksek sesle temas azaltılabilir. Normal şehir trafiğinin sesi ortalama 85 desibeldir (dB). İç kulağımızdaki hücreler bu sese 8 saate kadar dayanabilir, daha uzun süreli bir maruziyet kalıcı hasara yol açar. Eğer o gün 8 saat trafik sesine maruz kalmış isek aynı gün müzik dinlememeliyiz. 85 dB'i 88 dB'ye çıkaralım, bu durumda izin verilen süre 4 saattir. İç kulak hücrelerimiz 91 dB'ye 2 saat, uçak sesi 95 dB'ye ise 1 saat dayanabilir. 120 dB şiddette bir ses kulaklarımızda ağrı oluşturur."Prof. Dr. Mete Kıroğlu, bazen işitme kaybının ilk belirtisinin kulak çınlaması olduğuna işaret ederek bu durumda bir kulak burun boğaz hekimine başvurmak gerektiğini vurguladı.Erken tanının önemine dikkati çeken Prof.Dr. Mete Kıroğlu, "Erken tanı koyduğumuz bir bebek artık sağır olmuyor. Sağırlık ve dilsizlik erken tanı ile tarihe karıştı diyebiliriz. Bu çocukları 1 yaş civarında biyonik kulak ameliyatı ile dış ortamdaki sesi elektrik enerjisine çevirerek işitme sinirini uyarma yolu ile duyar ve konuşur hale getiriyoruz. Bu teknoloji belki de tıp alanında son yıllardaki en önemli gelişmedir. Eğer çocukta iç kulak hiç gelişmemişse, işitme siniri olmasa bile direkt beyin sapındaki işitme merkezine bir elektrot yerleştirerek duymayı sağlamak mümkün olabiliyor" açıklamasında bulundu.Dünya Kulak ve İşitme Günü'nün bu yılki temasının "Geleceği Dinle" olduğunu aktaran Prof. Dr. Mete Kıroğludiye konuştu.