Kulaklık girişinden Sony de vazgeçiyor

Adem Özdoğan

İstesek de istemesek de‘lik sessonuna yaklaştığımızı söyleyebiliriz. Apple’ınserisinden bu yana cihazlarında yer vermediği girişi, diğer üreticiler kaldırma konusunda çok cesaretli davranmıyorlar.cephesinde bu adımı ilk atanlardan birisi Sony olabilir. Geçen haftaraporları arasında ortaya çıkan gizemli bir Sony telefonda, hem veri transferi, hem ses, hem de şarj olma işlevlerininüzerinden gerçekleştiği fark edildi. Bu da telefonda muhtemelen ayrıca birolmayacağını gösteriyor.Bahsi geçen akıllı telefonun boyutları da FCC raporlarında açığa çıktı. Buna göre detayları henüz bilinmeyen cihazın ekranıolacak, boyutları ise 5.5 inçlik XZ Premium’dan biraz daha. Bu bağlamda yeni model dar çerçeveleriyle de ön plana çıkıyor olacak.Gizemli telefon hakkında tüm bildiklerimiz şimdilik bunlar. Yeni Xperia’nıntanıtılabileceği düşünülüyor.