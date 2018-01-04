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Kulislerde flaş iddia: 18 bakan birden değişebilir

Siyaset kulislerinde en dikkat çeken iki konudan biri erken seçim, diğeri ise kabine değişikliği olarak bilinir. Erken seçim olasılığı bir süreden beri gündemin gerisine düşerken, Ankara kulislerinde yeni yılla birlikte, bu ay içinde sürpriz bir kabine değişikliği konuşulmaya başlandı

04 Ocak 2018, Perşembe 07:04
Kulislerde flaş iddia: 18 bakan birden değişebilir
AK Parti, en geç mart ayında bitmesi planlanan il kongrelerinin ardından büyük kongre kararı alacak. Büyük kongre için yıl sonuna kadar zaman olmasına karşın, partinin seçimlerden önce yeniden yapılanma için, kongresini en geç nisanda yapacağı ve ardından yeni MYK ve MKYK’nın belirleneceği belirtiliyordu.

Yeni yönetimin hemen ardından da ‘seçim kabinesinin’ belirleneceği ifade ediliyordu. Parti yönetiminin, ‘büyük olasılık’ olarak paylaştığı bu planda değişiklik yapıldığı iddia ediliyor. AK Parti kulislerinde son bir ayda yoğun şekilde ‘ocak sürprizi’ dillendirilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine değişikliği için büyük kongreyi beklemeyeceği ve sürpriz şekilde ocak ayı içerisinde, kabine değişikliğine gideceği iddia ediliyor.


UYUM SORUNU


Değişikliğin en önemli nedeninin ise kabine içerisindeki uyum sorunu, proje üretme kabiliyeti ve sinerji eksikliği olduğu öne sürülüyor. Bir süreden beri bazı bakanlar arasında tartışma yaşandığı, Cumhurbaşkanı tarafından öncelik verilen projelerin hayata geçirilmesinde gecikme olduğu, Başbakan Binali Yıldırım’ın günlük ilişkileri sürdürmekte sorun yaşadığı bakanlar bulunduğu iddiaları, AK Parti’de en çok konuşulan konular arasında bulunuyor.


18 BAKAN DİYEN DE VAR


Kabine revizyonunda değişecek bakan sayısının 18’i bulacağını bile iddia edenler bulunuyor. Bu senaryo, sadece siyasi kulislerde değil, bakanlıkların üst düzey yönetici ve bürokratları arasında da dillendirilmeye başlandı. Ancak AK Parti içinde, kabine değişikliğini birkaç ay öne çekmenin yarar sağlamayacağını, değişikliğin büyük kongre sonrasında yapılmasının doğru olacağını söyleyenler de bulunuyor.

Bu tezi savunanlar, yerel seçimlerde, kabinede yer alan bakanların bir kısmının belediye başkan adayı olarak değerlendirileceğini, bu isimlerle ilgili olarak seçim bölgelerinde nabız yoklandığını ifade ediyor. AK Parti kulislerinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep ve Antalya gibi büyük kentlere hâlâ bakan olan isimlerin gönderileceği de öne sürülüyor.

(Nuray Babacan / Hürriyet)

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