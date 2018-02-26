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Kulislerde 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Belediye Başkanı ile kavgalı' iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dün Trabzon'da yaptığı konuşma 'Görevden ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, bu açıklamanın nedeni Bakan Soylu'nun Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile uzun zamandır  yaşadığı sorunlar....

26 Şubat 2018, Pazartesi 12:03
Kulislerde 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Belediye Başkanı ile kavgalı' iddiası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün memleketi Trabzon’da AK Parti’li gençlerden helallik isteyip göreve veda gibi açıklamalar yapmıştı. Soylu'nun bu açıklaması, 'görevinden ayrılıyor' şeklinde yorumlanmıştı. 


SOYLU NE DEMİŞTİ?


"Beni ‘Soylu eğri odun taşımaz’ diye hatırlayın… Gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz… Bunları size son kez söylüyorum… Geri çekilmek de bir erdemdir… Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim… Hakkınızı helal edin… Oğlumu ve kızımı özledim, Allah inşallah çok yakın zaman içerisinde onlarla beraber olmak nasip eder…"


"ERDOĞAN SOYLU'DAN MEMNUN DEĞİL İDDİASI"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soylu’dan memnun olmadığını eylül ayında kulislere yansımıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.


"BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU İLE ARASI BOZUK"


Milliyet’in kulis haberine göre, Soylu’nun özellikle son dönemde memleketi Trabzon’la ilgili sorunlar yaşadığı konuşuluyor.

Soylu ile Trabzon’un AK Parti’li büyükşehir belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun arasının uzun bir süredir bozuk olduğu, Gümrükçoğlu’nun, 19 Şubat’ta Trabzon’da yapılan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantısı’na da davet edilmediği için katılmadığı öne sürüldü.


ERDOĞAN TOPLANTI YAPTI


Erdoğan’ın da geçen hafta hem Gümrükçüoğlu ile hem de Trabzon milletvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi.

Kulislere yansıyanlara göre Erdoğan, Soylu ile Gümrükçüoğlu’nun arasının düzeltilmesini ve bu sorunların geride bırakılarak çalışmaya devam edilmesini istedi.

AK Parti kulislerinde yakın zamanda bir kabine revizyonu olmadığı değerlendirmesi yapılırken, sürpriz biçimde, daha önce olduğu gibi çok sınırlı bir değişiklik olabileceği iddiaları da ortaya atıldı.


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