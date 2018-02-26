Kulislerde 'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon Belediye Başkanı ile kavgalı' iddiası



SOYLU NE DEMİŞTİ?



"ERDOĞAN SOYLU'DAN MEMNUN DEĞİL İDDİASI"



"BAŞKAN GÜMRÜKÇÜOĞLU İLE ARASI BOZUK"



ERDOĞAN TOPLANTI YAPTI

Serap Belovacıklı

, dün memleketi Trabzon’da AK Parti’li gençlerden helallik isteyip göreve veda gibi açıklamalar yapmıştı. Soylu'nun bu açıklaması, 'görevinden ayrılıyor' şeklinde yorumlanmıştı."Beni ‘Soylu eğri odun taşımaz’ diye hatırlayın… Gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz… Bunları size son kez söylüyorum… Geri çekilmek de bir erdemdir… Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim… Hakkınızı helal edin… Oğlumu ve kızımı özledim, Allah inşallah çok yakın zaman içerisinde onlarla beraber olmak nasip eder…"’ın Soylu’dan memnun olmadığını eylül ayında kulislere yansımıştı.’ın açığa vurmaktan çekinmediği tepkisinin yanı sıra’ın da Soylu’dan rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.Milliyet’in kulis haberine göre, Soylu’nun özellikle son dönemde memleketi Trabzon’la ilgili sorunlar yaşadığı konuşuluyor.Soylu ile Trabzon’un AK Parti’li büyükşehir belediye başkanı’nun arasının uzun bir süredir bozuk olduğu, Gümrükçoğlu’nun, 19 Şubat’ta Trabzon’da yapılan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Toplantısı’na da davet edilmediği için katılmadığı öne sürüldü.Erdoğan’ın da geçen hafta hem Gümrükçüoğlu ile hem de Trabzon milletvekilleriyle toplantı yaptığı öğrenildi.Kulislere yansıyanlara göre Erdoğan, Soylu ile Gümrükçüoğlu’nun arasının düzeltilmesini ve bu sorunların geride bırakılarak çalışmaya devam edilmesini istedi.AK Parti kulislerinde yakın zamanda bir kabine revizyonu olmadığı değerlendirmesi yapılırken, sürpriz biçimde, daha önce olduğu gibi çok sınırlı bir değişiklik olabileceği iddiaları da ortaya atıldı.