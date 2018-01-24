İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor

Kullanıcılar güç yönetimi kısıtlamasından memnun değiller

Teknoloji gündemini son dönemde ne çok meşgul eden konulardan birisi de Apple güç yönetimi güncellemesi ile eski iPhone modellerini yavaşlatması oldu. Durum anlaşıldıktan sonra, dünyanın dört bir yanından Apple’a karşı davalar açıldı

Kullanıcılar güç yönetimi kısıtlamasından memnun değiller
Kısa bir özür metni yayınlayan Cupertino merkezli şirket, bununla da kalmayıp batarya değişim fiyatlarını 79 dolardan 29 dolara indirdiğini açıklamıştı. Son olarak, güç yönetimini bir buton aracılığı ile kullanıcıların kontrolüne bırakacağını açıklayan Apple, şu aralar yeni güncelleme için gün sayıyor.

Hali hazırda yeni güncelleme ile gelecek olan güç yönetimi butonu, kullanıcıların telefonlarının hızlanmasını sağlayacak. Yani son iOS 11 güncellemeleri ile yavaşlayan iPhone 6 ve sonrası modeller, yeni güncelleme ile tekrardan hızlanabilecek. Fakat ortada kocaman bir “ama” var.

Keza güç yönetimi butonunu kapatırsanız, telefonunuz hızlanacak fakat bu sefer de Apple’ın dile getirdiği tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Yani bu durumda telefonunuzun olur olmadık kapanmalara karşı savunmasız kaldığını unutmamanız gerekiyor.

Amerika’da yapılan bir araştırmada, kullanıcılara telefonun kapanmaya başlaması durumunda Apple’ın güç yönetimi butonunu devre dışı bırakıp bırakmayacakları soruldu. Katılımcıların yüzde 57.31’lik kısmı bu soruya evet yanıtını verdi. Yani kullanıcıların yarısı telefonunu yavaşlatılmış bir şekilde kullanmaya razı olduğunu belirtirken, geri kalan kısım ise her ne olursa olsun, telefonunu yavaşlatılmış bir halde kullanmak istemediğini belirtiyor. Bu kesimin yarısı gerekirse bataryasını bir yenisi ile değiştireceğini fakat yine de telefonunu yavaşlatmayacağını söylüyor. Bakalım bu polemikler daha ne kadar süre devam edecek?
 

APPLE SON ÇEYREKTEKİ İPHONE SATIŞLARINI AÇIKLADI



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

OnePlus kullanıcısı tehlike altında

OnePlus kullanıcısı tehlike altında
iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

iPhone X’ten beklentilerini düşürdü

Kulaklık girişinden Sony de vazgeçiyor

Kulaklık girişinden Sony de vazgeçiyor
Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı

Galaxy S9 hakkında bilgiler gelmeye başladı
Norveç kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak

Norveç kısa mesafeli uçuşlar için elektrikli uçaklar kullanacak
Xiaomi Mi 7 ortaya çıktı

Xiaomi Mi 7 ortaya çıktı
Vivo X20 Plus UD ne zaman piyasada olacak ​

Vivo X20 Plus UD ne zaman piyasada olacak ​
iPhone X üretimini durduracak!

iPhone X üretimini durduracak!
Sony, Xperia servisini kapattı

Sony, Xperia servisini kapattı
Samsung ve Apple’a dava açmaya hazırlanıyor

Samsung ve Apple’a dava açmaya hazırlanıyor
RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi

RED holografik ekranlı telefonu Hydrogen One için tarih verdi