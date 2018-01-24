Kullanıcılar güç yönetimi kısıtlamasından memnun değiller

Adem Özdoğan

Kısa bir özür metni yayınlayan Cupertino merkezli şirket, bununla da kalmayıp batarya değişim fiyatlarını 79 dolardan 29 dolara indirdiğini açıklamıştı. Son olarak,bir buton aracılığı ile kullanıcıların kontrolüne bırakacağını açıklayan Apple, şu aralar yeni güncelleme için gün sayıyor.Hali hazırda yeni güncelleme ile gelecek olanbutonu, kullanıcıların telefonlarının hızlanmasını sağlayacak. Yani son iOS 11 güncellemeleri ile yavaşlayanve sonrası modeller, yeni güncelleme ile tekrardan hızlanabilecek. Fakat ortada kocaman bir “ama” var.Keza güç yönetimi butonunu kapatırsanız, telefonunuz hızlanacak fakat bu sefer de’ın dile getirdiği tehlikelerle karşı karşıya kalacak. Yani bu durumda telefonunuzun olur olmadık kapanmalara karşı savunmasız kaldığını unutmamanız gerekiyor.Amerika’da yapılan bir araştırmada, kullanıcılara telefonun kapanmaya başlaması durumunda Apple’ınbutonunu devre dışı bırakıp bırakmayacakları soruldu. Katılımcıların’lik kısmı bu soruya evet yanıtını verdi. Yani kullanıcıların yarısı telefonunu yavaşlatılmış bir şekilde kullanmaya razı olduğunu belirtirken, geri kalan kısım ise her ne olursa olsun, telefonunu yavaşlatılmış bir halde kullanmak istemediğini belirtiyor. Bu kesimin yarısı gerekirse bataryasını bir yenisi ile değiştireceğini fakat yine de telefonunu yavaşlatmayacağını söylüyor. Bakalım bu polemikler daha ne kadar süre devam edecek?