Kültür mantarı üretmeye başladı şimdi talebe yetişemiyor

Can Hakman

İlçenin Yarımca Mahallesi'nde, Sinan Yavuz tarafından kurulan kültür mantarı üretim tesisinde günlük 100-150 kilogram mantar yetiştiriliyor.Tesis, barındırdığı zengin protein ve vitaminler sebebiyle her geçen gün ilginin arttığı kültür mantarı için şehir içi ve şehir dışından gelen talebe yetişmeye çalışıyor.Kapasitesinin artırılması planlanan tesis, Yavuz ailesinin yanı sıra çalıştırdıkları kişiler için de ekmek kapısı oldu.Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, tesisi gezerek ilgililerden bilgi aldı.Orhan, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek besin değeri sayesinde kültür mantarının üretim alanlarının giderek arttığını söyledi.Bu tür yatırımlara destek olacaklarını dile getiren Orhan, "Yerel yönetimler olarak cazibe merkezi olan bölgemize katkı sağlayacak her projenin yanındayız ve gerekli desteği her zaman vermeye hazırız. Mantar üreticiliği desteklediğimiz projelerden yalnızca biri. İstiyoruz ki bölgemizde girişimcilik ruhu ön plana çıksın, istihdama ve ekonomiye önemli katkı sunacak sayısız düşünce projeye dönüşerek hayata geçsin." dedi.Orhan, mantarın son dönemlerde popüler ticaret ürünlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Üreticilerimiz gerçekleştirdikleri projelerle hem ülke hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Açılan bu yeni iş alanlarıyla üreticiler kazanç sağlarken, tüketiciler de uygun fiyata kaliteli ürün elde etme imkanı buluyor. Bizler de bu ortamın oluşması için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bölgemizdeki üreticilerimizle sürekli bir dirsek temasımız var." diye konuştu.Girişimci Sinan Yavuz da mantarın besin değerine işaret ederek, ürünün protein değeri bakımından ete kıyasla iki kat daha zengin olduğunu belirtti.Tesisi kurdukları ilk dönemde tanıtımdaki eksiklikler nedeniyle pazar bulmakta zorlandıklarını anlatan Yavuz, ürünün barındırdığı zengin vitamin ve minerallerin bilinirliğinin artması sayesinde bu sorunun kısa sürede çözüldüğünü ifade etti.AA