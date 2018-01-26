Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Eraslan atandı (Sibel Eraslan kimdir?)

Kültür ve Turizm Bakanlığı
na ilişkin atama kararı Resmi Gazete
'de yayımlandı.
Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine Sibel Eraslan
atandı.
Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 60'ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.
SİBEL ERASLAN KİMDİR?
Sibel Eraslan 1967’de İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Üsküdar Kız Lisesi’ni (1985), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989). İnsan hakları, kadınların eğitimi, istihdamı ve haklarıyla ilgili inisiyatiflerde görev aldı. Teklif ve İmza dergilerinde yazdı. Bir dönem Vakit gazetesinde de köşe yazıları yazan yazar, 18 Şubat 2011 tarihinden itibaren Star Gazetesi'nde yazmaya başlamıştır. Öyküleri Dergah, Mostar, Hece ve İtibar dergilerinde yer aldı. İtibar dergisi danışma kurulu üyesidir.
Eserleri
Fil Yazıları
( Birun Yayınları, İstanbul 2002)
Can Parçası Hz. Fatıma (
Selis Kitaplar, İstanbul 2006)
Kadın Sultanlar (
2011)
Balık ve Tango
(Dergah Yayınları, İstanbul 2006)
Parçası Benden
(Dergah Yayınları, İstanbul 2008)
Siret-i Meryem -Cennet Kadınlarının Sultanı
(İstanbul 2008) Çöl/Deniz: Hz. Hatice (Timaş Yayınları, İstanbul 2009) Şile: Bir Deniz Kızı
(Heyamola Yayınları, İstanbul 2010)
Bize Ne Oldu Nil'in Melikesi Hazreti Asiye
(Timaş Yayınları, İstanbul 2011)
Canfeda Hz. Fatıma
(Timaş Yayınları, İstanbul 2012)
Saklı Kitap
(Timaş Yayınları, İstanbul 2013)
İdil Janet Demiray