Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine Sibel Eraslan atandı (Sibel Eraslan kimdir?)

SİBEL ERASLAN KİMDİR?

İdil Janet Demiray

na ilişkin atama kararı'de yayımlandı.Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğineatandı.Söz konusu karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59 ve 60'ıncı maddeleri ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2'nci maddesi gereğince uygun görüldü.Sibel Eraslan 1967’de İstanbul’un Üsküdar ilçesinde doğdu. Üsküdar Kız Lisesi’ni (1985), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1989). İnsan hakları, kadınların eğitimi, istihdamı ve haklarıyla ilgili inisiyatiflerde görev aldı. Teklif ve İmza dergilerinde yazdı. Bir dönem Vakit gazetesinde de köşe yazıları yazan yazar, 18 Şubat 2011 tarihinden itibaren Star Gazetesi'nde yazmaya başlamıştır. Öyküleri Dergah, Mostar, Hece ve İtibar dergilerinde yer aldı. İtibar dergisi danışma kurulu üyesidir.( Birun Yayınları, İstanbul 2002)Selis Kitaplar, İstanbul 2006)2011)(Dergah Yayınları, İstanbul 2006)(Dergah Yayınları, İstanbul 2008)(İstanbul 2008) Çöl/Deniz: Hz. Hatice (Timaş Yayınları, İstanbul 2009)(Heyamola Yayınları, İstanbul 2010)(Timaş Yayınları, İstanbul 2011)(Timaş Yayınları, İstanbul 2012)(Timaş Yayınları, İstanbul 2013)