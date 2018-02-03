Külünk'ün 'gazilik' teklifi Erdoğan'ı kızdırdı

Oğuz Ekici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 'gazi'lik unvanı verilmesi için kanun teklifi hazırlayan AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk'e tepki gösterdiği iddia edildi.Külünk, Erdoğan'a 'gazilik' unvanı verilmesi için hazırladığı kanun teklifini geçen 23 Ocak'ta TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Külünk teklifinde "Cumhurbaşkanımız FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP/C ve daha birçok terör grubuna karşı yöneltilen mücadelenin başında yerini almıştır. Kendisine 'gazi'lik unvanı verilmelidir" ifadelerine yer verdi.Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Külünk'ün teklifi Erdoğan başkanlığında yapılan son AK Parti MYK (Merkez Yürütme Kurulu) toplantısında gündeme geldi. Haberde Erdoğan'ın teklife "Olur mu öyle şey" diyerek tepki gösterdiği bilgisine yer verildi.