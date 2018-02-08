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Kulüp başkanıyla futbolcusunun ilişkisi ortaya çıktı! Yatak fotoğrafları basına sızdırıldı

Paraguay'da birinci ligde yer alan Rubio de Luque kulübü dünya gündemini salladı. Kulüpte forma giyen Bernardo Gabriel Caballero ile kulüp başkanı Antonio González'in ilişkisi ortaya çıktı. İkilinin yatakta çekilen görüntülerinin basına sızdırılmasıyla büyük skandal ortaya çıktı

Kulüp başkanıyla futbolcusunun ilişkisi ortaya çıktı! Yatak fotoğrafları basına sızdırıldı
Paraguay'da birinci ligde yer alan Rubio Ñu de Luque kulübü dünya gündemini salladı. Kulüpte forma giyen Bernardo Gabriel Caballero ile kulüp başkanı Antonio González'in ilişkisi ortaya çıktı. İkilinin yatakta çekilen görüntülerinin basına sızdırılmasıyla büyük skandal ortaya çıktı.

Paraguay 1.i lig takımlarından Rubio Ñu de Luque skandal bir olayla gündeme geldi. Kulüp başkanı Antonio González ile futbolcusu Bernardo Gabriel Caballero'nun ilişkisi basına sızdırılan fotoğrafların ardından ortaya çıktı. Yatakta çekilen ve yayınlandıktan sonra ülke gündemine oturan bu fotoğraf büyük bir skandalın da ortaya çıkmasını sağladı.



Olayın duyulmasının ardından kulüp başkanı Antonio González Facebook hesabından bir açıklama yayınladı.

Kamera karşısına geçen Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisini kabul ederken, olayın Bernardo Gabriel Caballero'nun transfer için başka kulüplerle görüşmesinin ardından kendisinin onu takımda tutmak için çaba göstermemekle suçlamasının ardından ortaya çıktığını duyurdu.



Gonzalez, futbolcusu ile ilişkisinin iki yıldır sürdüğünü itiraf ederken, kamera karşısında Bernardo Gabriel Caballero'nun sözleşmesini yırttı. Kulüp başkanı ayrıca Bernardo Gabriel Caballero'yla ilgili "Bir erkek bir kadından bin kat daha kıskançtır ve kendisi beni bir süredir tehdit ediyordu. " dedi.



Başkan Gonzalez ayrıca futbolcusu için 'hayal bile edemeyeceği' lüks harcamalar yaptığını kendisine, Mercedes, Land Cruiser, Prado, Hilux marka araçlar aldığını açıkladı. Olay ülkede gündeme otururken, ülkedeki yerel medya olayı manşetlere taşıdı.

CNN Türk







 


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