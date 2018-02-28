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Kulüpler Birliği Yasası mayıs ayında Meclis'te

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Yasası’nın mayıs ayında Meclis'ten geçmesi doğrultusunda çalıştıklarını söyledi

Kulüpler Birliği Yasası mayıs ayında Meclis'te
Kulüpler Birliği Vakfı, bugün Maslak’taki merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ve ilk toplantılarını yaptıklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, “Gündemimiz yeni çıkacak Kulüpler Birliği Yasası’ydı.

Futbolun marka değerinin yükseltilmesi için alınacak tedbirleri konuştuk. Bütün kulüpler anlaştı. Amacımız sezonun sonuna kadar bu yasa ve 6222 sayılı yasada yapılacak düzenlemelerle futbolumuzun marka değerine yönelik çalışmaları bitirmek. İlk işimiz kanunsal konuları oturtmak.


'MAYIS AYINA KADAR KANUNLARI MECLİS'TEN GEÇİRMEK İSTİYORUZ'


Bir sonraki toplantıya kadar yasa taslakları sonucuna ulaşmış olacağız. UEFA kuralları çerçevesinde, kanun koyucu, özerk olan futbola fazla müdahale edemiyor.

Bazı kararlar içsel olarak verilecek. Süper Lig AŞ kanunlaşırsa, kulüplerin finansal noktalarını düzeltmek için daha önceden hazırlandığımız zaman planlamasını onaylayacağız.

Kulüpler Birliği Vakfı nezdinde alınmış karar olacak. Başbakanımız ve bakanlarımızın süreçleri var. Mayıs ayına kadar bu kanunları Meclis'ten geçirmek istiyoruz.

Mart ayında kendi içimizdeki süreci tamamlayacağız. Hükümetimize, Spor Bakanımıza kendi geldiğimiz noktayı anlatacağız ve uzlaşma içinde olacağız. Hükümetin spora verdiği destekle, futbolun izlenebilirliğini artırmak için yüksek iradesi var” dedi.


'KULÜPLERİ BİZLER BORÇLANDIRMADIK'


Çıkacak olan yasada, kulüplerin borçlarının mevcut başkan ve yönetime yüklenmesi şartının olup olmayacağı sorulan Orman, “Kulüpleri biz borçlandırmadık.

Bizden önce gelen borçlar var. Tekneyi hem yüzdürmek lazım hem de finansal açıdan yürümek lazım. Benim açımdan en büyük kriter, Beşiktaş’ın şampiyonluğu, Kayserispor açısından ilk 2’de 3’te olmak. Bunun için uğraş veriyoruz. Bir taraftan da finansal durumu toparlamak lazım.

İlk etapta yapısal problemleri çözmemiz lazım. Kanun koyucunun gücünü arkamıza alıp diğer işlere bakmalıyız. Bütün yetkiler kanunla TFF’ye verilmiş durumda. Burası bir vakıf.

Personel sayısı da çok kısıtlı. Sadece 2 kişi çalışıyor. Burası ayrı bir yapı olarak oluşacak” diyerek sözlerini tamamladı.

İHA


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