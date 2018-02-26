Kumluca - Antalya yolunda heyelan devam ediyor

Nazlı Erdol

yolunun 20'nci kilometresimevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında,meydana geldi.'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyleyolu ulaşıma kapandı. Heyelanın, 3 gündür devam eden yağıştan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 25-30 metre çöken yolda, heyelanın yer yer devam ettiği belirtildi.Karayolları ekipleri, bölgede önlem alırken, yolun ulaşıma kapanması nedeniyle alternatif güzergahlarda düzenleme çalışmaları başlatıldı.yönünü kullanacak sürücüler,'nden geçen yola veyailearasındaki servis yoluna yönlendiriliyor. Örtü altı üretimin önemli merkezlerinden Kumluca'dan sebze ve meyve sevkiyatı yapan ağır tonajlı araçların sürücüleri iseyolundan ulaşım sağlamaya çalışıyor.Yol açma çalışmalarının uzun sürebileceği ihtimali üzerine servis yolunda, trafik işaretleme ve düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Yolun heyelan nedeniyle kapanmasıveilçelerinden de ulaşımı önemli ölçüde etkiledi.