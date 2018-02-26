Kumluca - Antalya yolunda heyelan devam ediyor

Antalya - Kumluca D-400
yolunun 20'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey
mevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında, heyelan
meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü
'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D-400
yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın, 3 gündür devam eden yağıştan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 25-30 metre çöken yolda, heyelanın yer yer devam ettiği belirtildi.
Karayolları ekipleri, bölgede önlem alırken, yolun ulaşıma kapanması nedeniyle alternatif güzergahlarda düzenleme çalışmaları başlatıldı. Kumluca
- Antalya
yönünü kullanacak sürücüler, Yazır Mahallesi
'nden geçen yola veya Adrasan
ile Olimpos
arasındaki servis yoluna yönlendiriliyor. Örtü altı üretimin önemli merkezlerinden Kumluca'dan sebze ve meyve sevkiyatı yapan ağır tonajlı araçların sürücüleri ise Elmalı
- Korkuteli
yolundan ulaşım sağlamaya çalışıyor.
Yol açma çalışmalarının uzun sürebileceği ihtimali üzerine servis yolunda, trafik işaretleme ve düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Yolun heyelan nedeniyle kapanması Kumluca
, Finike
, Demre
ve Kaş
ilçelerinden de ulaşımı önemli ölçüde etkiledi.
Nazlı Erdol