Kurabiye detoksu ile 4 günde 3 kilo hafifleyin!

Merhaba mükemmel görünmek mi yoksa hissetmek mi? Güzelliğin ve görüntün sadece senin algın ve hislerinle ilgili. Kendini nasıl hissediyorsan herkes seni öyle algılayacak. Bunun için çok fit aşırı güzel ve ince olmana gerek yok. Siz hiç aslında ilk bakışta güzel ve çekici bulmadığınız ama sonra size çok hoş gelen birileriyle tanışmadınız mı? Çünkü O kişi kendisini iyi hissediyor detaylara takılmıyor ve sevileceğine, çekici olduğuna inanıyor ve O inandığı için hiç şüphe duymadan karşısındaki kişiler onun güzel olduğunu düşünüyor. Kendinle ilgili olumsuzluklara takılma, herkesle aynı görünmek bilinçaltında özel olmadığını hissettirir. Ve sen kendi görüntünle uğraşırken, aslında çok güzel ve çok ince olduğunda hayatının değişeceğini düşünürsün. Ama senin inancın ve sen değişmezsen, görüntün değişse bile hayatın değişmeyecek yine benzer olaylar ve mutsuzlukları hayatına çekeceksin. Sadece kendini nasıl hissettiğine ve inancına odaklan istiyorsan, inanıyorsan olur. O üzerinde fazlalık olan seni mutsuz eden 5 ya da 50 kilo fazlalığın gideceğine inanırsan seni kolaylıkla seni bırakır.

NE DÜŞÜNÜYORSAN HAKLISIN!

Hazır mısın iyi hissetmeye? “Bir kadının güzel olduğuna inancından başka hiçbir şey onu güzel kılamaz” demiş Sophia Loren.

Thetafit ve Detox Uzmanı Meltem Şarkışlalı

Ekibimle birlikte çok sayıda kişinin kilo takıntısına, hikâyelerine ve beklentilerine ve başarılarına tanık olduk. Danışanlarımın çoğunun hikayesi aynı çok kilo aldım yada hep kiloluyum kendimi çok kötü hissediyorum istediğim giysilere giremiyorum eşim, sevgilim başkaları beni eleştiriyor, kendimden nefret ediyorum bu halimle kendimi sevmiyorum diyorlar işte en çarpıcı kelime geldi.

'BU HALİMLE KENDİMİ SEVMİYORUM'

“Kendini sevmezsen başkaları seni nasıl sevsin?” diye soruyorum. Cevap “Evet, haklısınız”. Şimdi gözlerinizi kapatın ve kendinizi istediğiniz kilo ve kıyafette hayal edin diyorum. Şimdi yapabilirsin sadece gözlerini kapat başka birisini ya da benzemek istediğin birini değil kendini düşün hayal et en mutlu olduğun mekânda sadece sen varsın ve olmak istediğin görünüme sahipsin. İşte sen o kiloya ulaşabilirsin. Sadece kendin için çünkü önce sen varsın sen varsan sevdiklerin var. Ve başlıyoruz!

KURABİYE DETOXU İLE 3 GÜNDE HAFİFLİYORUZ

1.GÜN

Sabah: Yarım yağlı sütlü kahve ya da çay

3 adet kakaolu kurabiye

Ara: 2 adet salatalık

Öğlen: 2 kurabiye 4 yemek kaşığı yoğurt

Ara: 2 adet salatalık

Akşam: 3 kurabiye bir su bardağı kefir

2.GÜN

Sabah: 3 kurabiye light sütlü kahve ya da çay

Öğlen: 2 yumurta ile sebzeli yağsız omlet ve domates salatalık

Ara: 1 adet salatalık

Akşam: 2 kurabiye ve 4 yemek kaşığı yoğurt

3.GÜN

Sabah: 2 yumurta yağsız omlet ve çay

Öğlen: 2 kurabiye light sütlü kahve ya da çay

Akşam: Soğuk çorba

4.gün

1.gün tekrarı

Soğuk çorba

Günde 3 litre su içiyoruz. Şekersiz çay, şekersiz Türk kahvesi, adaçayı ,kiraz sapı çayı ve açlık otu çayı serbest





Kakaolu kurabiye tarifi

2 olgun muz

4 kuru kayısı

2 su bardağı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 su bardağı light süt

Kabartma tozu

Yapılışı

Kuru kayısı ve muzu rondoda çekiyoruz. Tüm malzemeleri karıştırıp yarım saat sonra fırına serdiğin pişirme kâğıdı üzerine küçük toplar yaparak diziyoruz ve 25 dakika pişiriyoruz.





Sebzeli omlet

2 yumurta

1 adet yeşil sivri biber

1 adet orta boy domates

Az tuz, karabiber

Yapılışı

Domatesleri ve biberleri küçük küpler halinde doğrayın. Yumurta ile malzemeleri baharatla karıştırın. Kızgın tavaya 2 çay kaşığı yağ dökün peçete ile hafif silin ve tavaya dökerek pişirin.





Soğuk çorba

1 kâse yoğurt

3 kaşık haşlanmış nohut

1 kaşık haşlanmış buğday

3 adet rende salatalık

Kuru nane ve baharat

Yapılışı

Malzemeleri karıştırın ve dilediğiniz kıvamda soğuk su ekleyin.







