Kuraklığa karşı kanguruları öldürecekler

Avustralya kuraklıkla baş etmeye çalışırken New South Wales’de son 50 yılın en kurak yılı yaşanmaya başladı. Eyalet hükümeti eyaletin 800 bin kilometrekaresinin tamamının hiç yağış almadığını bildirdi. Öncelikli Sanayiler Bakanı Nial Blair, Avustralya’da güney yarım kürede en kurak kış mevsiminin yaşandığını belirtti. Mahalli ve federal hükümetin çiftçilere yaptığı yardımın yeterli olmadığı belirtildi.

Hava tahminlerine göre ülkede üç ay daha yağmur beklenmiyor. Hayvanlarını beslemekte güçlük çeken besicilerin hayvanlarını satmaya başladıkları kaydedildi.

Federal hükümetin, çiftçilerin kanguru öldürme sayı sınırını kaldırıp kanguru vurma izni vermek için bürokratik engelleri azalttığı belirtildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, bunun yapılmaması halinde binlerce kangurunun açlıktan öldüğünün görüleceği belirtildi. İHA