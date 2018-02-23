Kuraklığa rağmen İstanbul'da barajlar nasıl doldu?

EN KURAK KIŞ MEVSİMİ

MELEN VE YEŞİLÇAY SİSTEMİ

Adem Özdoğan

Yağış miktarının beklenenin altında olması nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi İstanbul’da da kuraklık korkusu var. Tüm yurtta yaşanan son 44 yılın en kurak kış döneminde İstanbul’da da yağmur ve kar yağışı beklenen seviyede değil. Hal böyle olunca son aylarda İstanbulluların gözü kulağı barajların doluluk oranında. İSKİverilerine göre İstanbul’daki 10 barajın doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 79.88’e ulaştı.Habertürk'ün haberine göre 15 gün önce yüzde 75.35 olan doluluk oranında yüzde 4.53 artış var. Yağış olmamasına rağmen yaşanan bu artışın sebebi İSKİ’ye soruldu.Ömerli 90.92Darlık 78.69Elmalı 32.57Terkos 91.11Alibey 83.23B.Çekmece 69.78Sazlıdere 36.89Istrancalar 97.09Kazandere 100Pabuçdere 95.41İSKİ’nin açıklamasına göre, sadece kendi il sınırları içindeki havzalardan su alan bir yer olmayan İstanbul’daki barajlara, 200 kilometre ötedeki Düzce Melen Çayı’ndan su getiriliyor. Avrupa yakasına yapılan su desteği ise Istrancalar’dan. Son 44 yılın en kurak kış mevsiminin devam etmesine rağmen İstabul barajlarındaki dolululuk oranının artış eğiliminde olduğuna dikkat çeken“Kuraklığa rağmen baraj doluluk oranlarının seviyesindeki yüksek değerleri sağlayan İstanbul’un suyunun sigortası ‘Melen Sistemi’ dir. İstanbul’da günlük tüketilen su miktarı yaklaşık 2 milyon 700 bin metreküp olmakla birlikte, Melen Sistemi’nin tamamlanan 1. ve 2. kademeleri ile Yeşilçay Sistemi’nden İstanbul’a günlük ortalama 1 milyon 800 bin metreküp su verilebilmektedir.Yine Melen 1. ve 2. kademeleri ile Yeşilçay Sistemi’nden 2018 yılında İstanbul’a 92 milyon 300 bin metreküp su verilmiştir. Bu yıl tamamlanacak olan 3. kademe ve Melen Barajı çalışmaları ile İstanbul’a yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp ek su rezervi sağlanacaktır. Sonuç olarak; Melen Sistemi ile Yeşilçay Regülatörü’nden yüksek miktarda su almamız, baraj seviyemizin yüksek rakamlarda kalmasında büyük rol oynamıştır.”