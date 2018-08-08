Kurban Bayramı ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Kurban Bayramı'na artık çok az bir süre kaldı. Yurt genelinde Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı nedeniyle heyecanlı... Öte yandan 9 gün tatil olması sebebiyle çifte sevinç yaşanırken "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?" sorusu da gündem olmuş durumda...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelirken, 1. gün 21 Ağustos Salı, 2. gün 22 Ağustos Çarşamba, 3. gün 23 Ağustos Perşembe ve son olarak 4. gün 24 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasıyla birlikte çalışanlar 17 Ağustos'ta tatile çıkıp 27 Ağustos'ta mesaiye başlayacaklar. Bugün itibarıyla ise tatile 8 gün kalmış durumda...

KURBAN BAYRAMI’NIN ANLAMI?

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur’an’da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah’a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur’an’da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır. Müslümanlar için kutsal sayılan bugün aynı zamanda resmi tatil de demek. Kurban bayramında akraba ziyaretine gidecekler, kurban kesecekler ya da tatile gidecekler bayramının hangi günlerde olacağını merak ediyor. İşte 9 günlük kurban bayramı tatili günleri…

Kurban Bayramı günleri, Hz. İbrahim'in duasıyla müminlerin tek yürek, tek vücut oldukları, aynı iman ve aynı ruhla mübarek ve mukaddes topraklara geldikleri, tek parça örtülerine bürünerek her türlü ayrıştırıcılığı bıraktıkları, tek merkezde, Kâbe'de tavaf ettikleri, tek meydanda, Arafat'ta toplanarak hac farizasını yerine getirdikleri mübarek zaman dilimleridir.

Kurban Bayramı günleri aynı zamanda bütün müminlerin İbrahimî bir arayışla Rabbimizin kendilerine lütfettiği nimetlere şükranlarının bir ifadesi olarak Kurban ibadetini eda ettikleri mübarek vakitlerdir.

Bu bayrama adını veren Kurban; Hz. İbrahim ve Hz. İsmail örneğinde olduğu gibi ilâhî emirlere kayıtsız teslimiyet göstergesi, hak yolunda fedakârlığın bir nişanesi, Allah'ın bize lütfettiklerinden onun hoşnutluğu için verebilmenin hâl ile ifadesidir.

Kurban, sahip olduklarımızı fakir ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın tadına varma fırsatı, katılaşan kalplere, hayatın ve varoluşun gerçek anlamını unutan zihinlere öze dönüş çağrısı içeren bir hikmetler bütünüdür.















