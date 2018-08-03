Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı ne zaman? hemen hemen her gün binlerce kişi bu soruya yanıt arıyor. Tam tarihi bilmeyenler arama motorlarından araştırma yaparak bilgi almaya çalışıyor. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte tatil hazırlıkları da yavaş yavaş başlamış durumda... Bir diğer konuyu ise kurban fiyatları oluşturuyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefesi Miladi takvime göre 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın 1. günü 21 Ağustos Salı, 2. günü 22 Ağustos Çarşamba, 3. günü 23 Ağustos Perşembe, 4. günü ise 24 Ağustos Cuma günü kutlanacak.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’da kurban hareketliliği başladı. Kurbanlık fiyatları bu sene, geçen yıla göre yüzde 10 zamlandı. En düşük küçükbaş fiyatının 800 lira, en düşük büyükbaş fiyatının ise 7 bin lira. İstanbul’da başta belediyeler olmak üzere çeşitli kurumlar, kurban satış ve kesim hazırlıklarına devam ederken, besi çiftliklerinde ise kurban satışları başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hem kurbanlık kesecekler için hem de satışını yapacaklar için hareketlilik başladı. En büyük merak konusu ise bu seneki küçükbaş ve büyükbaş hayvanların fiyatlarıydı… Geçen yıl pazarda en düşük küçükbaş 600, büyükbaş da 6 bin liradan satılırken, bu rakamlarda bu sene için en az yüzde 10’luk bir artış olduğu belirtiliyor.

Bu artışın en önemli gerekçelerinden biri hayvan yetiştiriciliğindeki girdilerde yaşanan artış ile döviz kurlarının yüksekliği gösteriliyor. Maliyetlerdeki artışlardan en fazla etkilenenlerin başında ise yem ve yakıt fiyatları geliyor. Fiyatların özellikle bayrama 10 gün kala değişkenlik göstermesi bekleniyor.















