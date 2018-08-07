Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün kaldı? Emeklilere müjde...

Kurban Bayramı ne zaman? Bayrama sayılı günler kala bu soru sürekli gündem halinde... Bugün emekli bayram ikramiyelerinin belli olmasıyla birlikte gözler tamamen özellikle emekliler için bayram tarihine çevrilmiş durumda... SSK ve Bağ-kur emeklileri bayram ikramiyelerini 16 Ağustos Perşembe günü alacak. Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar ise ikramiyelerini 17 Ağustos Cuma günü alacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelirken, 1. gün 21 Ağustos Salı, 2. gün 22 Ağustos Çarşamba, 3. gün 23 Ağustos Perşembe ve son olarak 4. gün 24 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasıyla birlikte çalışanlar 17 Ağustos'ta tatile çıkıp 27 Ağustos'ta mesaiye başlayacaklar. Bugün itibarıyla ise tatile 9 gün kalmış durumda...



