Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?

"Kurban Bayramı ne zaman?" ve "Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?" soruları en çok aratılan konular arasında yer alıyor. 9 günlük tatil vatandaşlara çifte bayram yaratırken tam tarihle ilgili kafa karışıklığı yaşayanlar net bilgi almak istiyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 20 Ağustos Pazartesi gününe denk gelirken, 1. gün 21 Ağustos Salı, 2. gün 22 Ağustos Çarşamba, 3. gün 23 Ağustos Perşembe ve son olarak 4. gün 24 Ağustos Cuma gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 9 gün olmasıyla birlikte çalışanlar 17 Ağustos'ta tatile çıkıp 27 Ağustos'ta mesaiye başlayacaklar. Bugün itibarıyla ise tatile 10 gün kalmış durumda...

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.

İslam dini terimi olarak Kurban, Allah’a yaklaşmak ve Allah rızasına ermek niyetiyle kesilen, kurban edilen, hayvan demektir. Kur'an'da geçen İbrahim peygamber ve oğlu İsmail ile ilgili kıssadan yola çıkarak, kurban kavramı, çok daha genel bir adanmışlığı, Allah için bireyin her şeyini feda edebilecek olmasını, Allah'a teslimiyeti ve ona karşı şükür içinde olmayı ifade etmektedir. Kur'an 'da Hac Suresinde bu konuda bir ayet vardır.

Kurban Bayramı, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil ilan edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslam dinindeki en önemli iki bayramdan biridir.

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder.

2018 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe)

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma)

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi)

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar)

15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar)

20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi)

21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı)

22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba)

23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe)

24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma)

30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe)

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi)































